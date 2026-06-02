Orang yang Memutarbalikkan Kata-Kata untuk Menjadikan Anda Sebagai Penjahat dalam Setiap Argumen Biasanya Memiliki 8 Ciri Ini Menu

JawaPos.com - Pernahkah Anda berada dalam situasi di mana setiap percakapan terasa seperti jebakan?



Anda menjelaskan maksud dengan tenang, tetapi lawan bicara justru memelintir ucapan Anda. Anda menyampaikan kritik yang wajar, namun tiba-tiba dianggap menyerang. Bahkan ketika Anda mencoba menyelesaikan masalah, Anda justru diposisikan sebagai pihak yang bersalah.



Fenomena ini bukan sekadar perbedaan pendapat biasa. Dalam psikologi, perilaku memutarbalikkan kata-kata orang lain sering dikaitkan dengan pola komunikasi yang tidak sehat. Tujuannya bisa bermacam-macam, mulai dari mempertahankan ego, menghindari tanggung jawab, hingga mendapatkan kendali dalam hubungan.



Tentu saja, tidak semua orang yang salah paham sekali atau dua kali memiliki sifat manipulatif. Namun jika pola ini terus berulang, ada beberapa karakteristik psikologis yang sering muncul.



Dilansir dari Expert Editor pada Selasa (2/6), terdapat delapan ciri yang biasanya dimiliki oleh orang yang selalu berusaha menjadikan Anda "penjahat" dalam setiap argumen.



1. Sulit Menerima Tanggung Jawab atas Kesalahan Sendiri



Salah satu ciri paling umum adalah ketidakmampuan mengakui kesalahan.



Ketika seseorang memiliki tingkat akuntabilitas yang rendah, ia cenderung mencari cara untuk mengalihkan fokus dari tindakannya sendiri. Salah satu strategi yang sering digunakan adalah membalikkan keadaan sehingga orang lain terlihat sebagai penyebab masalah.



Misalnya, ketika Anda menegur perilakunya yang menyakitkan, ia justru menuduh Anda terlalu sensitif atau suka mencari masalah.



Alih-alih membahas isu yang sebenarnya, percakapan berubah menjadi pembelaan terhadap karakter Anda.



Psikolog menyebut mekanisme ini sebagai bentuk pertahanan diri yang bertujuan melindungi harga diri dari rasa bersalah atau malu.



2. Memiliki Kebutuhan Tinggi untuk Selalu Benar



Bagi sebagian orang, mengakui kesalahan terasa seperti kekalahan.



Mereka melihat perdebatan bukan sebagai sarana mencari solusi, melainkan sebagai kompetisi yang harus dimenangkan. Karena itu, apa pun yang Anda katakan akan dipelintir agar posisi mereka tetap terlihat benar.



Jika fakta tidak mendukung argumen mereka, mereka mungkin mengubah konteks, mengabaikan detail penting, atau menafsirkan ulang perkataan Anda.



Dalam hubungan seperti ini, kebenaran sering kali menjadi nomor dua. Yang lebih penting adalah mempertahankan citra diri sebagai pihak yang unggul.



3. Sering Menggunakan Gaslighting



Gaslighting adalah bentuk manipulasi psikologis yang membuat seseorang meragukan ingatan, persepsi, atau penilaiannya sendiri.



Contohnya:



"Saya tidak pernah mengatakan itu."

"Kamu terlalu berlebihan."

"Kamu salah mengingat kejadian itu."



Ketika dilakukan berulang kali, korban mulai mempertanyakan dirinya sendiri.



Orang yang suka memutarbalikkan kata-kata sering menggunakan teknik ini untuk mengubah narasi. Lambat laun, Anda mungkin lebih sibuk membuktikan bahwa Anda tidak salah daripada membahas masalah yang sebenarnya.



4. Kurang Memiliki Empati



Empati adalah kemampuan memahami perspektif dan perasaan orang lain.



Ketika seseorang memiliki empati yang rendah, ia lebih mudah mengabaikan dampak emosional dari kata-kata dan tindakannya. Ia tidak terlalu peduli apakah interpretasinya terhadap ucapan Anda adil atau tidak.



Yang penting baginya adalah mencapai tujuan yang diinginkan.



Akibatnya, percakapan sering terasa berat sebelah. Perasaan Anda dianggap tidak penting, sementara perasaan mereka harus selalu diprioritaskan.



5. Sangat Defensif terhadap Kritik



Orang yang sangat defensif sering memandang kritik sebagai ancaman terhadap identitas mereka.



Bahkan kritik yang disampaikan dengan sopan dapat dianggap sebagai serangan pribadi.



Karena merasa terancam, mereka langsung membangun benteng pertahanan. Salah satu caranya adalah mengubah posisi Anda menjadi pihak yang bersalah.



Alih-alih mendengarkan apa yang Anda sampaikan, mereka akan fokus mencari celah untuk menyerang balik.



Dalam psikologi hubungan, pola ini sering menghambat komunikasi sehat karena tidak ada ruang untuk refleksi diri.



6. Suka Mengendalikan Narasi



Beberapa individu memiliki kebutuhan kuat untuk mengontrol bagaimana sebuah situasi dipersepsikan.



Mereka ingin menjadi pihak yang menentukan cerita: siapa korban, siapa pelaku, siapa yang benar, dan siapa yang salah.



Karena itu, mereka kerap mengubah makna ucapan orang lain agar sesuai dengan narasi yang mereka bangun.



Misalnya, ketika Anda mengatakan, "Saya merasa kecewa dengan tindakanmu," mereka mengubahnya menjadi, "Jadi sekarang kamu bilang saya orang jahat?"



Perubahan kecil seperti ini menggeser fokus pembicaraan dan membuat Anda terlihat agresif meskipun sebenarnya hanya mengungkapkan perasaan.



7. Memiliki Pola Berpikir Hitam-Putih



Dalam psikologi, ini dikenal sebagai black-and-white thinking atau pemikiran dikotomis.



Orang dengan pola pikir ini cenderung melihat dunia dalam dua kategori ekstrem:



Benar atau salah

Baik atau buruk

Korban atau pelaku



Tidak ada ruang untuk nuansa.



Ketika terjadi konflik, mereka kesulitan menerima bahwa dua orang bisa sama-sama memiliki kontribusi terhadap masalah atau bahwa sebuah situasi bisa lebih kompleks daripada sekadar siapa yang menang dan kalah.



Akibatnya, mereka sering menempatkan diri sebagai korban dan orang lain sebagai penjahat.



8. Memanfaatkan Rasa Bersalah sebagai Alat Manipulasi



Ciri terakhir adalah kecenderungan menggunakan rasa bersalah untuk mengendalikan orang lain.



Mereka memahami bahwa sebagian besar orang tidak ingin dianggap jahat, egois, atau tidak peduli.



Karena itu, mereka sengaja membingkai percakapan agar Anda merasa bersalah.



Contohnya:



"Setelah semua yang saya lakukan untukmu, kamu masih menyalahkan saya?"

"Saya tidak menyangka kamu setega itu."

"Jadi sekarang semua ini salah saya?"



Kalimat-kalimat seperti ini mengalihkan fokus dari masalah utama dan memaksa Anda untuk membela diri.



Pada akhirnya, pembahasan yang seharusnya menyelesaikan konflik justru berubah menjadi upaya menenangkan perasaan mereka.



Kesimpulan



Orang yang terus-menerus memutarbalikkan kata-kata Anda hingga Anda terlihat sebagai pihak yang bersalah biasanya tidak sekadar berbeda pendapat. Sering kali terdapat pola psikologis yang lebih dalam, seperti sulit bertanggung jawab, kebutuhan untuk selalu benar, kecenderungan melakukan gaslighting, rendahnya empati, sikap defensif, keinginan mengontrol narasi, pola pikir hitam-putih, dan penggunaan rasa bersalah sebagai alat manipulasi.



Mengenali tanda-tanda ini penting agar Anda tidak terjebak dalam siklus pembelaan diri yang melelahkan. Dalam komunikasi yang sehat, kedua pihak berusaha memahami satu sama lain, mengakui kesalahan jika perlu, dan fokus pada penyelesaian masalah—bukan mencari kambing hitam.



