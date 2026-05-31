10 Kepribadian Unik Orang yang Memilih Diam saat Kewalahan dalam Percakapan Menurut Psikologi

JawaPos.com – Psikologi mengungkap bahwa orang yang memilih diam saat kewalahan percakapan bukan menghindari masalah, melainkan memiliki kepribadian yang sangat unik dan mendalam.

Diam bagi mereka adalah mekanisme koping alami yang memungkinkan pikiran memproses tekanan secara lebih efektif dibanding melampiaskannya secara langsung.

Memahami kepribadian orang yang kewalahan namun memilih hening bisa membantu kita lebih empati dan tidak salah menafsirkan sikap mereka.

Dilansir dari laman YourTango pada Sabtu (30/5), berikut sepuluh ciri kepribadian yang umumnya dimiliki oleh orang-orang yang secara naluriah memilih keheningan saat menghadapi tekanan berat.

1. Memproses emosi secara internal daripada mengungkapkannya

Orang yang memilih diam saat kewalahan membutuhkan waktu untuk menyortir perasaan mereka sebelum bisa menjelaskannya kepada siapapun.

Riset dalam psikologi kepribadian menemukan bahwa pemroses internal mendapat skor lebih tinggi dalam keterbukaan terhadap pengalaman dan introversi.

Kekuatan ini sering disalahpahami sebagai kelemahan, padahal mereka hanya butuh ruang untuk memahami diri sendiri sebelum terhubung dengan orang lain.

2. Mudah kewalahan oleh stimulasi berlebihan