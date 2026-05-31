11 Kepribadian Istimewa Orang Pendiam yang Jadi Pendengar Baik Menurut Psikologi

JawaPos.com – Orang pendiam yang lebih banyak mendengar daripada berbicara ternyata memiliki kepribadian istimewa yang membuat orang lain merasa dihargai dan dipahami.

Psikologi membuktikan bahwa menjadi pendengar yang baik bukan sekadar diam, melainkan sebuah keterampilan aktif yang membutuhkan empati dan kesadaran diri tinggi.

Orang pendiam justru memiliki kemampuan unik untuk membangun koneksi yang bermakna dan hubungan sosial yang jauh lebih berkualitas dari kebanyakan orang.

Dilansir dari laman YourTango pada Sabtu (30/5), berikut sebelas kepribadian istimewa yang umumnya dimiliki oleh orang-orang pendiam yang mengutamakan mendengarkan berdasarkan sudut pandang psikologi.

1. Sangat mahir dalam refleksi diri

Dengan memberi ruang bagi orang lain untuk berbicara, orang pendiam secara bersamaan memproses informasi dan mengenali emosi mereka sendiri secara lebih mendalam.

Berbeda dengan ekstrover yang memproses informasi melalui berbicara, introver mengandalkan jeda dalam percakapan untuk memeriksa perasaan dan pikiran mereka.

Kemampuan refleksi diri ini membangun kesadaran emosional yang kuat dan menjadi fondasi penting bagi hubungan yang sehat dan bermakna.

2. Mengajukan pertanyaan yang penuh perhatian dan bermakna