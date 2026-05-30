11 Kepribadian Unik Orang yang Terkesan Kasar tapi Justru Banyak Teman Dekat Menurut Psikologi

JawaPos.com – Psikologi mengungkap bahwa orang yang terkesan kasar dan blak-blakan ternyata bisa memiliki banyak teman dekat yang sangat setia dan tulus.

Kepribadian unik yang mereka miliki justru menjadi daya tarik tersendiri yang membuat orang lain merasa nyaman dan aman berada di dekat mereka.

Persahabatan yang terjalin bukan dibangun dari kesopanan sempurna, melainkan dari kejujuran, loyalitas, dan kehadiran yang bisa diandalkan kapanpun.

Dilansir dari laman YourTango pada Jumat (29/5), berikut sebelas kepribadian unik yang biasanya dimiliki oleh orang yang tampak kasar namun justru dikelilingi banyak teman dekat menurut psikologi.

1. Selalu berbicara jujur tanpa basa-basi

Orang dengan tipe ini selalu mengatakan apa yang ada di pikirannya tanpa menyaring atau memperhalus cara penyampaiannya kepada orang lain.

Meski terasa kasar bagi orang asing, teman-teman dekat mereka justru sangat menghargai kejujuran yang tidak pernah berkedok manis itu.

Sebuah studi dari University of Rochester membuktikan bahwa kejujuran yang brutal dalam sebuah hubungan justru memberikan manfaat yang sangat signifikan.

2. Menggoda orang sebagai bentuk kasih sayang