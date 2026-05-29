Jumat, 29 Mei 2026 | 18.30 WIB

10 Kebiasaan yang Tidak Pernah Dilewatkan Orang Sukses, Menurut Psikologi

seseorang yang yang membaca buku./Magnific/pressfoto

JawaPos.com - Dalam perjalanan menuju kesuksesan, banyak orang mengira bahwa hasil besar datang dari momen-momen besar: keputusan penting, peluang langka, atau keberuntungan.

 
Namun psikologi perilaku menunjukkan hal sebaliknya—kesuksesan justru dibangun dari kebiasaan kecil yang dilakukan setiap hari, bahkan ketika kita sedang tidak bersemangat, lelah, atau tidak ingin melakukannya.

Kebiasaan ini bersifat konsisten, otomatis, dan menjadi “identitas” yang melekat. 
 
Orang sukses tidak sekadar mengandalkan motivasi; mereka mengandalkan sistem dan disiplin harian.

Dilansir dari Geediting pada Senin (24/11), terdapat 10 kebiasaan yang hampir selalu mereka lakukan.

1. Mereka Menetapkan Niat Harian (Daily Intentions)

Orang sukses memulai hari dengan kejelasan. 
 
Tidak selalu dengan ritual yang rumit, cukup satu pertanyaan sederhana: “Apa yang ingin saya capai hari ini?”

Psikologi menetapkan bahwa intention setting meningkatkan fokus, mengurangi energi yang terbuang, dan membuat otak bekerja lebih terarah sepanjang hari.

2. Mereka Bergerak Minimal 10–15 Menit Setiap Hari

Tidak harus olahraga intens. Jalan cepat, stretching, atau gerakan ringan saja sudah cukup. 
 
Aktivitas fisik harian membuat dopamin dan endorfin naik, yang pada gilirannya meningkatkan ketahanan mental dan kemampuan mengambil keputusan.

Walau malas, mereka tetap bergerak—karena tahu tubuh adalah fondasi produktivitas.

3. Mereka Membaca atau Mempelajari Sesuatu Setiap Hari

Para ilmuwan menyebut ini habit of personal growth. 
 
Otak menyukai stimulasi. 
 
Satu halaman buku, satu artikel, atau satu wawasan baru menjaga pikiran tetap tajam.

Orang sukses tidak menunggu momen belajar; mereka menjadikannya rutinitas kecil.

4. Mereka Menyisihkan Waktu untuk “Deep Work”

Walau mood berantakan, orang sukses tetap menyediakan waktu untuk fokus penuh. 
 
Konsistensi deep work memperkuat koneksi neural yang berkaitan dengan kreativitas dan problem-solving.

Bukan soal durasinya, tapi keteraturannya.

5. Mereka Melatih Pengelolaan Emosi

Ini kebiasaan yang sering tidak terlihat, namun sangat penting. 
 
Orang sukses melatih kesadaran emosi melalui journaling, meditasi, atau sekadar berhenti sejenak sebelum bereaksi.

Menurut psikologi kognitif, kemampuan mengatur emosi (emotional regulation) adalah prediktor utama kesuksesan jangka panjang.

6. Mereka Mengerjakan Tugas Kecil yang Paling Tidak Mereka Suka

Setiap orang punya tugas “menyebalkan”—email, laporan, administrasi, pekerjaan teknis. 
 
Bedanya, orang sukses menghadapi duluan, bukan menunda.

Ini memperkuat self-efficacy: keyakinan bahwa diri sendiri mampu menangani hal yang sulit.

7. Mereka Menolak Distraksi dengan Sadar

Bukan berarti mereka tidak pernah terdistraksi, tetapi mereka memiliki batasan: notifikasi, sosial media, atau interupsi lain diatur agar tidak mengambil alih hari mereka.

Psikologi perilaku menyebut ini choice architecture: menciptakan lingkungan yang mendukung tujuan.

8. Mereka Merapikan Ruang Kecil Setiap Hari

Sederhana: membereskan meja, melipat selimut, memastikan ruang kerja rapi. 
 
Otak manusia cenderung lebih fokus di lingkungan yang minim clutter.

Ini bukan sekadar estetika, tetapi strategi untuk mempertajam mental clarity.

9. Mereka Mengucap Syukur dan Mengevaluasi Diri

Tidak harus spiritual, namun dorongan untuk mensyukuri—walau satu hal kecil—mengubah arah pikiran menjadi lebih stabil. 
 
Evaluasi harian juga membuat orang sukses menyadari pola, kesalahan, dan area perbaikan, tanpa harus menunggu akhir tahun.

10. Mereka Tetap Melangkah Meski Sedang Tidak Termotivasi

Inilah kebiasaan puncak. Mereka memahami satu prinsip psikologi penting:

Motivasi tidak mendahului tindakan; tindakanlah yang memicu motivasi.

Karena itu, mereka bergerak dulu. Hal kecil. Pelan-pelan. Tapi pasti.

Disiplin mikro inilah yang membentuk identitas: dari seseorang yang hanya “berniat sukses”, menjadi seseorang yang “hidup dengan kebiasaan orang sukses”.

Kesimpulan: Kebiasaan Kecil yang Membentuk Hidup Besar

Kesuksesan tidak lahir dari satu lompatan besar, melainkan dari seribu langkah kecil yang diulang setiap hari—bahkan di hari-hari ketika kita tidak ingin bergerak. 
 
Dari niat harian, pengelolaan emosi, penolakan distraksi, hingga keberanian menjalankan tugas yang tidak disukai, semua itu berkontribusi pada perubahan identitas jangka panjang.

Pelajaran psikologinya jelas:
Jika Anda ingin hidup berbeda, ubahlah kebiasaan kecil Anda.

Karena kebiasaan, bukan motivasi, yang membentuk nasib seseorang.

Editor: Hanny Suwindari
