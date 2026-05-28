10 Hal yang Paling Membuat Orang Cerdas Frustrasi saat Percakapan Menurut Psikologi

JawaPos.com – Orang cerdas sangat menghargai percakapan yang produktif dan bermakna, sehingga frustrasi mudah muncul saat berhadapan dengan lawan bicara tertentu.

Psikologi menjelaskan bahwa hambatan dalam percakapan bukan soal topik yang dibahas, melainkan tentang perilaku dan kebiasaan yang menyulitkan komunikasi.

Memahami apa yang membuat orang cerdas frustrasi dalam sebuah percakapan bisa membantu siapa saja menjadi lawan bicara yang lebih baik dan dihargai.

Dilansir dari laman YourTango pada Kamis (28/5), berikut sepuluh hal yang paling sering memicu rasa frustrasi pada orang cerdas saat berbicara dengan orang yang kurang berpikir secara mendalam.

1. Harus mengulang penjelasan yang sama berkali-kali

Tidak ada yang lebih melelahkan bagi orang cerdas daripada menjelaskan sesuatu berulang kali karena lawan bicara tidak benar-benar mendengarkan.

Kebiasaan tidak mendengarkan dengan sungguh-sungguh hanya merusak hubungan dan membuat percakapan berhenti di tempat yang sama terus-menerus.

Pada akhirnya, orang cerdas akan memilih untuk beralih dan mencari seseorang yang benar-benar tertarik mendengar apa yang ingin mereka sampaikan.

2. Menghindari tanggung jawab dan terus menyalahkan orang lain