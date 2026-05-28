Endah Primasari Utami
Kamis, 28 Mei 2026 | 19.48 WIB

Dari Semua Figur Kecil Ini, Mana yang Paling Menggambarkan Diri Anda? Jangan Banyak Berpikir, Cukup Pilih Salah Satu dan

Figur kecil yang mengungkap kondisi diri Anda saat ini. Sumber: Instagram dasha.takisho.

JawaPos.com - Jangan banyak berpikir, cukup pilih satu dari semua figur kecil yang tersedia.

Dilansir JawaPos.com dari dashatakisho pada Kamis (28/5), ini arti dibalik semua gambar figur kecil yang menggambarkan diri Anda saat ini.

Figur 1

Anda sedang bertahan dengan sisa kekuatan Anda. Jauh di lubuk hati terdalam, ada ketegangan dan perasaan bahwa Anda tidak memiliki dukungan yang nyata saat ini.

Figur 2

Anda sedang mengalami kelelahan emosional yang Anda tumpuk sejak lama. Mungkin Anda merasa terputus dari diri sendiri dan lelah menanggung semuanya sendiri.

Figur 3

Anda mencoba keluar dari masa sulit tanpa menyerah. Meski tidak ada yang menyadari, Anda sebenarnya sedang berjuang keras secara internal.

Figur 4

Anda sedang mendambakan kebebasan, keringanan emosional, serta kemampuan untuk menjadi diri sendiri tanpa tekanan.

Figur 5

Jiwa Anda sebenarnya sedang membutuhkan istirahat. Bukan hanya fisik, namun juga secara emosional dan mental. Anda telah kewalahan terlalu lama.

Figur 6

Anda terus bergerak maju, bahkan harus melalui rasa sakit atau ketidakpastian. Anda memiliki ketahanan yang tenang dalam diri.

Figur 7

Anda sedang berada dalam ketidakpastian. Sebagian dari diri Anda tahu kalau perubahan akan datang, tapi Anda masih belum tahu kemana harus melangkah.

Figur 8

Saat ini Anda sedang ingin menjauh dari kebisingan, ekspektasi, dan orang-orang yang menguras emosi.

Figur 9

Dunia batin Anda sedang tidak stabil akhir-akhir ini. Rasanya bagaikan hidup terus berayun dari satu ekstrem emosi ke ekstrem emosi lainnya.

Figur 10

Anda saat ini sedang menginginkan stabilitas, keamanan, dan sesuatu yang kokoh untuk dipijak secara emosional.

Figur 11 - 12

Koneksi emosional bagi Anda sangat penting untuk saat ini. Oleh sebab itu, Anda membutuhkan kedekatan, dukungan, dan orang-orang yang benar-benar memahami Anda.

Figur 13

Anda sedang menyimpan banyak perasaan di dalam diri. Ini membuat Anda lebih senang mengamati orang lain daripada membuka diri sendiri.

Figur 14

Mungkin Anda merasa hidup sedang lepas kendali. Kecemasan, tekanan, atau beban emosional yang berlebih menjadi sulit untuk Anda abaikan.

Figur 15

Anda sedang ingin diperhatikan, dihargai, dan penting secara emosional bagi seseorang.

Figur 16

Sebenarnya ada banyak kecemasan tersembunyi di dalam diri Anda. Bahkan disaat Anda tampak tenang, sistem saraf Anda selalu waspada.

Figur 17

Anda sedang mencoba memahami diri sendiri pada tingkat yang lebih dalam dan mencari tahu apa yang sebenarnya Anda rasakan dibalik segalanya.

Figur 18

Anda saat ini sangat mendambakan kepercayaan diri, kekuatan, dan perasaan bahwa hidup Anda akhirnya berada dibawah kendali Anda.

Figur 19

Anda sedang lelah dengan semua yang terjadi di sekitar Anda. Anda diam-diam juga berharap dapat menghilang dari dunia ini untuk sementara waktu.

Figur 20

Anda sudah terbiasa menangani semuanya sendiri. Kemandirian mungkin menjadi perlindungan bagi Anda, tapi kadang kala juga menciptakan jarak.

Figur 21

Saat ini, kontrol dan kemandirian terasa sangat penting bagi Anda. Anda tidak ingin bergantung pada siapa pun secara emosional.

Editor: Hanny Suwindari
