Seni Menikmati Kesendirian Tanpa Merasa Kesepian: 7 Cara Sederhana untuk Menikmati Kebersamaan dengan Diri Sendiri

JawaPos.com - Di tengah dunia yang bergerak semakin cepat, banyak orang merasa bahwa kesendirian adalah sesuatu yang harus dihindari.

Kalender penuh aktivitas dianggap tanda kehidupan yang sukses. Ponsel yang terus berbunyi memberikan ilusi bahwa kita selalu terhubung. Namun, ironisnya, semakin ramai hidup seseorang, semakin banyak pula yang merasa kosong di dalam dirinya.

Kesendirian sering disamakan dengan kesepian, padahal keduanya adalah hal yang berbeda.

Kesepian adalah perasaan kehilangan koneksi emosional, sedangkan kesendirian hanyalah kondisi ketika seseorang sedang sendiri. Artinya, seseorang bisa berada di tengah keramaian tetapi tetap merasa kesepian. Sebaliknya, seseorang juga bisa duduk sendirian di kamar, menikmati secangkir teh hangat, dan merasa damai.

Belajar menikmati kesendirian bukan berarti menjauh dari orang lain atau menjadi anti sosial. Justru, kemampuan untuk nyaman dengan diri sendiri adalah tanda kedewasaan emosional. Ketika seseorang bisa menikmati waktunya sendiri, ia tidak lagi bergantung sepenuhnya pada validasi, perhatian, atau kehadiran orang lain untuk merasa utuh.

Kesendirian yang sehat dapat menjadi ruang untuk mengenal diri sendiri lebih dalam, memulihkan energi mental, memahami emosi, hingga menemukan ketenangan yang sering hilang dalam hiruk-pikuk kehidupan sehari-hari.

Lalu, bagaimana cara menikmati kesendirian tanpa merasa kesepian?

Dilansir dari Expert Editor pada Minggu (24/5), terdapat tujuh cara sederhana yang bisa membantu Anda menikmati kebersamaan dengan diri sendiri.

1. Belajar Menikmati Momen Tanpa Gangguan Digital