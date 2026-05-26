Orang yang Menikmati Kesendirian Seringkali Memiliki 8 Tanda Kematangan Emosional Ini Menurut Psikologi

JawaPos.com - Di tengah dunia yang semakin ramai, cepat, dan penuh distraksi, menikmati waktu sendirian sering kali disalahartikan sebagai tanda kesepian, anti-sosial, atau kurang pergaulan. Padahal, psikologi justru menunjukkan hal yang sebaliknya: kemampuan untuk merasa nyaman dalam kesendirian sering berkaitan erat dengan kematangan emosional.

Orang yang matang secara emosional tidak bergantung sepenuhnya pada validasi eksternal untuk merasa utuh. Mereka mampu membangun hubungan yang sehat dengan diri sendiri, mengelola emosi dengan baik, serta memahami kapan harus terhubung dengan orang lain dan kapan perlu menarik diri untuk mengisi ulang energi.

Menikmati kesendirian bukan berarti membenci interaksi sosial. Sebaliknya, ini adalah kemampuan untuk tetap merasa tenang, produktif, dan stabil tanpa harus terus-menerus dikelilingi orang.

Dilansir dari Expert Editor pada Selasa (19/5), terdapat delapan tanda kematangan emosional yang sering dimiliki orang yang nyaman dengan kesendirian.

1. Tidak Takut Menghadapi Diri Sendiri

Banyak orang terus mencari kesibukan, hiburan, atau keramaian untuk menghindari pikiran dan emosi yang tidak nyaman. Kesendirian bisa terasa menakutkan karena memaksa seseorang berhadapan langsung dengan dirinya sendiri.

Namun orang yang menikmati kesendirian biasanya tidak lari dari refleksi diri. Mereka berani menghadapi pikiran, kekhawatiran, kesalahan, bahkan sisi diri yang belum sempurna. Alih-alih menghindar, mereka menggunakan waktu sendiri untuk mengenali kebutuhan, nilai hidup, dan arah yang ingin dituju.

Kemampuan ini menunjukkan kedewasaan karena mereka tidak membutuhkan distraksi terus-menerus untuk merasa baik-baik saja.

2. Tidak Bergantung pada Validasi Orang Lain