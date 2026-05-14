Endah Primasari Utami
Kamis, 14 Mei 2026 | 17.52 WIB

Tes Ilusi Optik 'Vanity': Tengkorak, Wanita, atau Keduanya? Ungkap Sudah Seimbangkah Emosional Anda?

Tes ilusi optik 'Vanity'. (timesofindia.indiatimes.com)

Tes ilusi optik 'Vanity'. (timesofindia.indiatimes.com)

JawaPos.com - Gambar ilusi optik kali ini berjudul 'Vanity' yang dibuat oleh seorang ilustrator yang Bernama Charles Allan Gilbert di tahun 1892.

Dilansir JawaPos.com dari timesofindia, ilusi 'Vanity' tampak seperti tengkorak, kemudian bergerak ke arah seorang wanita yang sedang bercermin, atau keduanya secara bersamaan.

Itulah gambar ilusi optik yang memang dibuat untuk memanipulasi visual Anda dan apa yang pertama kali Anda lihat sebelum otak Anda sempat berpikir, itulah rahasia terdalam diri Anda, khususnya pada gambar ilusi optik 'Vanity' berikut ini tentang sudah seimbangkah emosional Anda?

1. Tengkorak

Dengan sendirinya Anda mencari makna mendalam dalam hidup. Anda menangkap rasa sakit, ketegangan, atau kesedihan yang tidak terucap dari orang lain.

Itu sebabnya orang lain mudah terbuka pada Anda. Negatifnya, empati yang mendalam ini bisa menjadi pedang bermata dua, memungkinkan Anda menyerap emosi yang seharusnya tidak Anda rasakan dan sangat khawatir terhadapnya.

Dampak negatif tersebut bisa menjadi pengingat bahwa Anda juga harus peduli pada diri sendiri. Tapi, jika Anda menyadari itu.

2. Wanita

Anda berhati-hati, jeli, dan protektif secara emosional. Ini berarti Anda mengamati terlebih dahulu baru kemudian percaya.

Anda menghargai ketulusan, keamanan, dan hubungan yang tulus daripada ikatan yang cepat atau label yang mudah.

Mungkin Anda tampak tertutup bagi orang lain yang sebenarnya itu hanyalah sifat selektif Anda tentang siapa yang Anda izinkan untuk masuk ke dalam hidup Anda.

Hal tersebut bisa saja menciptakan jarak di kehidupan sosial Anda. Tapi, ingatlah bahwa tidak setiap hubungan itu menyakiti Anda. Sebaliknya, beberapa hubungan justru membuat Anda merasa tenang, stabil, dan aman.

Anda berhak untuk merasakan kepercayaan itu tanpa rasa takut!.

3. Keduanya

Anda memiliki keseimbangan emosional dan mampu merasakan emosi secara mendalam, namun tetap berpijak pada kenyataan.

Anda tidak mudah percaya pada orang lain, tapi, Anda juga tidak ragu untuk menjalin hubungan dengan mereka.

Anda bergerak dengan kesadaran yang tenang, membaca situasi, dan orang-orang sekitar.

Berkat keseimbangan seperti ini, orang-orang menganggap Anda sebagai orang yang stabil. Tapi, hati yang kuat dan seimbang tetap membutuhkan dukungan, bukan?

Itu sebabnya, Anda harus sadar bahwa Anda tidak perlu menanggung semuanya sendiri.
 
Tidak ada salahnya Anda bergantung kepada orang lain ketika lelah, kewalahan, atau sekadar membutuhkan tempat beristirahat.***
Editor: Novia Tri Astuti
