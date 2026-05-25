Orang yang Selalu Menepati Janji Biasanya Menunjukkan 9 Kualitas Langka Ini Menurut Psikologi

JawaPos.com - Di tengah dunia yang serba cepat, janji sering kali dianggap ringan. Banyak orang mudah berkata “tenang saja”, “nanti saya bantu”, atau “saya pasti datang”, tetapi pada akhirnya kata-kata itu hanya tinggal ucapan.

Karena itulah, orang yang benar-benar menepati janji menjadi semakin langka dan sangat berharga.

Dalam psikologi, kemampuan menepati janji bukan sekadar soal disiplin atau kebiasaan baik. Ini berkaitan erat dengan karakter, integritas, kestabilan emosi, hingga cara seseorang memandang hubungan sosial.

Orang yang konsisten memegang komitmen biasanya memiliki kualitas mental dan emosional yang tidak dimiliki semua orang.

Menariknya, banyak penelitian psikologi menunjukkan bahwa individu yang bisa dipercaya cenderung memiliki kehidupan sosial yang lebih sehat, hubungan yang lebih stabil, dan tingkat keberhasilan yang lebih tinggi dalam jangka panjang.

Mereka mungkin tidak selalu paling pintar atau paling berbakat, tetapi mereka memiliki sesuatu yang jauh lebih penting: kredibilitas.

Dilansir dari Expert Editor pada Jumat (22/5), terdapat sembilan kualitas langka yang biasanya dimiliki oleh orang-orang yang selalu menepati janji.

1. Mereka Memiliki Integritas yang Tinggi

Integritas adalah fondasi utama dari seseorang yang selalu menepati janji. Dalam psikologi, integritas berarti adanya keselarasan antara ucapan, nilai, dan tindakan.