Anda Bisa Mendorong Otak untuk Melakukan Hal-Hal Sulit dengan 7 Taktik Cerdas Ini Menurut Psikologi

JawaPos.com - Pernah merasa otak Anda langsung “menolak” ketika harus mengerjakan sesuatu yang sulit?

Membuka laptop untuk mulai bekerja terasa berat. Belajar 15 menit saja sudah ingin membuka media sosial. Bahkan tugas sederhana bisa terasa seperti mendaki gunung ketika motivasi sedang rendah.

Masalahnya bukan selalu karena malas.

Psikologi modern menunjukkan bahwa otak manusia memang dirancang untuk menghemat energi dan menghindari ketidaknyamanan. Otak lebih menyukai kepastian, hadiah instan, dan aktivitas yang terasa aman. Itulah sebabnya kita mudah terdistraksi, menunda pekerjaan, atau menyerah terlalu cepat saat menghadapi tantangan besar.

Namun kabar baiknya: otak juga bisa “dilatih”.

Ada sejumlah strategi psikologis yang terbukti membantu manusia melakukan hal-hal sulit secara lebih konsisten—tanpa harus bergantung penuh pada motivasi. Strategi ini digunakan oleh atlet, pelajar berprestasi, entrepreneur, hingga orang-orang yang berhasil membangun kebiasaan luar biasa dalam hidup mereka.

Dilansir dari Expert Editor pada Jumat (22/5), terdapat tujuh taktik cerdas yang bisa membantu Anda mendorong otak untuk bekerja lebih fokus, disiplin, dan tahan menghadapi tantangan.

1. Tipu Otak dengan “Aturan 5 Menit”

Salah satu hambatan terbesar dalam melakukan hal sulit adalah memulai.

Dalam psikologi perilaku, fenomena ini disebut sebagai “activation energy”—energi mental yang dibutuhkan untuk memulai tindakan. Semakin besar tugas terlihat, semakin besar resistensi dari otak.