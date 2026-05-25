Anda Bisa Mendorong Otak untuk Melakukan Hal-Hal Sulit dengan 7 Taktik Cerdas Ini Menurut Psikologi

seseorang yang mendorong otaknya untuk melakukan hal-hal sulit./Magnific/azerbaijan_stockers
JawaPos.com - Pernah merasa otak Anda langsung “menolak” ketika harus mengerjakan sesuatu yang sulit?
Membuka laptop untuk mulai bekerja terasa berat. Belajar 15 menit saja sudah ingin membuka media sosial. Bahkan tugas sederhana bisa terasa seperti mendaki gunung ketika motivasi sedang rendah.
Masalahnya bukan selalu karena malas.
Psikologi modern menunjukkan bahwa otak manusia memang dirancang untuk menghemat energi dan menghindari ketidaknyamanan. Otak lebih menyukai kepastian, hadiah instan, dan aktivitas yang terasa aman. Itulah sebabnya kita mudah terdistraksi, menunda pekerjaan, atau menyerah terlalu cepat saat menghadapi tantangan besar.
Namun kabar baiknya: otak juga bisa “dilatih”.
Ada sejumlah strategi psikologis yang terbukti membantu manusia melakukan hal-hal sulit secara lebih konsisten—tanpa harus bergantung penuh pada motivasi. Strategi ini digunakan oleh atlet, pelajar berprestasi, entrepreneur, hingga orang-orang yang berhasil membangun kebiasaan luar biasa dalam hidup mereka.
Dilansir dari Expert Editor pada Jumat (22/5), terdapat tujuh taktik cerdas yang bisa membantu Anda mendorong otak untuk bekerja lebih fokus, disiplin, dan tahan menghadapi tantangan.
1. Tipu Otak dengan “Aturan 5 Menit”
Salah satu hambatan terbesar dalam melakukan hal sulit adalah memulai.
Dalam psikologi perilaku, fenomena ini disebut sebagai “activation energy”—energi mental yang dibutuhkan untuk memulai tindakan. Semakin besar tugas terlihat, semakin besar resistensi dari otak.
Karena itu, jangan paksa diri untuk langsung menyelesaikan semuanya.
15 Kuliner Soto Ayam Paling Lezat di Surabaya dengan Kuah Kuning Pekat, Koya Memikat dan Topping Nikmat
10 Mie Ayam Paling Enak di Jogja yang Selalu Ramai Pembeli, Kuah Gurih dan Porsi Melimpah
10 Rekomendasi Mall Terlengkap di Surabaya, Surganya Liburan Anak Muda Buat Shopping
Diperiksa 2 Jam soal Penyalahgunaan AI, Freya JKT48 Serahkan Bukti Akun Baru ke Polisi
Santriwati di Pekalongan Diklaim Keluarga Hamil Tanpa Berhubungan, Masa Iya?
14 Rekomendasi Gado-Gado Paling Recomended di Surabaya, Cita Rasa Klasik Autentik dan Harga Ramah di Kantong
10 Tempat Makan Pempek Favorit di Bandung, Pilihan Menu Lengkap, Rasa Autentik, dan Perpaduan Cuko yang Kaya Rempah
Gelombang Dukungan untuk Nicko Widjaja Menguat Usai Tuntutan 11 Tahun
17 Kuliner Gado-Gado Paling Laris di Jakarta, Cocok untuk Makan Siang Bersama Teman dan Keluarga
20 Cafe Paling Instagramable di Surabaya, Tempat Ngopi yang Bukan Hanya Kuliner Enak tapi Juga Estetik