Telah Membaca 7 Buku Klasik Ini? Anda Jauh Lebih Pintar daripada Orang Rata-Rata

JawaPos.com - Di era media sosial yang serba cepat, kemampuan membaca mendalam menjadi sesuatu yang semakin langka.

Banyak orang menghabiskan waktu berjam-jam menggulir layar, tetapi hanya sedikit yang benar-benar melatih pikirannya melalui karya-karya besar yang telah bertahan ratusan tahun.

Buku klasik bukan sekadar bacaan tua yang dipenuhi bahasa rumit. Di balik halaman-halamannya terdapat gagasan yang membentuk peradaban, politik, filsafat, psikologi manusia, hingga cara kita memahami kehidupan.

Membaca buku klasik tidak otomatis membuat seseorang menjadi jenius. Namun, orang yang mampu menyelesaikan dan memahami buku-buku besar biasanya memiliki daya fokus, rasa ingin tahu, ketahanan mental, serta kemampuan berpikir kritis yang lebih tinggi dibanding kebanyakan orang.

Buku klasik menantang pembaca untuk berpikir lebih dalam, mempertanyakan keyakinan sendiri, dan melihat dunia dari sudut pandang yang lebih luas.

Dilansir dari Expert Editor pada Kamis (21/5), terdapat tujuh buku klasik yang sering dianggap mampu meningkatkan kecerdasan intelektual maupun emosional pembacanya. Jika Anda telah membaca dan memahami sebagian besar buku ini, kemungkinan besar Anda memang berada di atas rata-rata dalam hal kedalaman berpikir.

1. “1984” – George Orwell

Tidak banyak novel yang pengaruhnya begitu besar terhadap dunia modern seperti “1984”. Novel karya George Orwell ini pertama kali diterbitkan pada tahun 1949, tetapi isi dan pesannya justru terasa semakin relevan hari ini.

Buku ini menceritakan dunia distopia di mana pemerintah mengawasi seluruh kehidupan masyarakat. Tidak ada privasi, kebebasan berpikir ditekan, dan kebenaran dapat dimanipulasi sesuai kepentingan penguasa. Istilah seperti “Big Brother”, “thought police”, dan “doublethink” bahkan telah masuk ke dalam percakapan sehari-hari di berbagai negara.