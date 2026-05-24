Sering Mengantuk saat Hujan? Biasanya Kamu Punya 6 Perilaku Ini Menurut Psikologi

JawaPos.com - Dalam dunia psikologi, hujan ternyata memiliki kaitan yang cukup menarik dengan munculnya rasa kantuk.

Orang-orang yang mudah merasa mengantuk saat hujan turun disebut memiliki beberapa pola perilaku yang serupa.

Dilansir dari Geediting, berikut enam perilaku yang umum dimiliki oleh orang yang sering mengantuk ketika hujan datang.

1. Mereka selaras dengan irama alam

Hujan memiliki irama dan sebagian orang lebih selaras dengan ketukan alami ini.

Para psikolog menemukan bahwa orang yang mengantuk saat hujan punya kepekaan tinggi terhadap lingkungan sekitar.

Mereka selaras dengan irama sekitar dan hujan, bunyinya yang menenangkan bisa menidurkan mereka ke dalam suasana rileks.

2. Mereka menemukan penghiburan dalam kesendirian

Bagi mereka yang mengantuk saat hujan, kesendirian sering mendatangkan rasa damai.

Hari-hari hujan terkadang terasa suram dan membuat terisolasi. Namun, bagi sebagian orang, ini bukan soal kesepian, namun kesunyian.

Mereka merangkul ketenangan dan menggunakannya sebagai kesempatan untuk mengisi ulang energi.

3. Mereka lebih sensitif terhadap masukan sensorik