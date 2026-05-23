7 Kendala yang Sering Dihadapi Kaum Introvert, Apa Saja Itu?

JawaPos.com – Kaum introvert kerap mengalami kesulitan saat harus beradaptasi dengan lingkungan yang didominasi oleh pribadi ekstrovert.

Mereka biasanya lebih memilih berpikir matang sebelum berbicara, sehingga sering kali lebih mudah terjebak dalam overthinking terhadap berbagai situasi.

Kondisi tersebut membuat seorang introvert menghadapi beragam tantangan yang cukup menguras pikiran maupun energi emosional dalam kehidupan sehari-hari.

Dilansir dari All About Introvert, berikut tujuh masalah umum yang sering dialami secara pribadi oleh kaum introvert.

1. Kelompok besar

Hal pertama yang diperhatikan orang tentang kaum introvert adalah mereka tidak suka berada dalam kelompok besar.

Kebanyakan introvert menikmati percakapan mendalam dan menghabiskan waktu dengan beberapa teman dekat.

Faktanya, mereka membutuhkan banyak energi untuk berada di sekitar kelompok besar orang.

2. Pusat perhatian

Kaum introvert lebih merupakan pengamat daripada pembicara, ketika semua mata tertuju pada mereka, hal itu dapat terasa menyesakkan.

Mereka lebih suka tetap berada di bawah radar dan sesedikit mungkin mendapat perhatian.

3. Stimulasi berlebihan