Pernah Menjadi 'Anak Nakal' ? Anda Akan Mengenali 9 Tanda Ini Menurut Psikologi

seseorang yang pernah menjadi anak nakal./Magnific/user25451090
JawaPos.com - Masa kecil adalah fase penuh eksperimen. Ada anak yang patuh, tenang, dan selalu mengikuti aturan. Ada juga tipe anak yang lebih sulit ditebak: keras kepala, penuh rasa ingin tahu, sering melawan aturan, dan tidak jarang diberi label “anak nakal.”
Istilah “anak nakal” sendiri sebenarnya sering kali terlalu menyederhanakan perilaku yang jauh lebih kompleks. Dalam psikologi, perilaku yang dianggap “nakal” tidak selalu berarti anak tersebut buruk atau bermasalah. Sering kali, itu justru mencerminkan kepribadian yang kuat, kebutuhan akan otonomi, kreativitas tinggi, atau respons terhadap lingkungan tertentu.
Banyak orang dewasa yang dulu dikenal sebagai anak sulit diatur akhirnya tumbuh menjadi individu mandiri, kreatif, dan tahan banting.
Dilansir dari Expert Editor pada Senin (18/5), jika Anda dulu sering dimarahi guru, membuat orang tua kewalahan, atau selalu punya cara sendiri dalam melakukan sesuatu, kemungkinan besar Anda akan mengenali beberapa tanda berikut.
1. Anda Sulit Menerima Aturan Tanpa Alasan yang Jelas
Salah satu ciri klasik “anak nakal” adalah kebiasaan mempertanyakan aturan.
Ketika orang lain menerima instruksi begitu saja, Anda justru ingin tahu: kenapa harus begitu? Mengapa jam tidur harus pukul 9 malam? Mengapa tidak boleh bermain hujan? Mengapa aturan sekolah harus diikuti tanpa diskusi?
Dalam psikologi perkembangan, perilaku ini sering terkait dengan kebutuhan otonomi yang tinggi. Anak seperti ini cenderung tidak nyaman dengan kontrol eksternal yang terasa tidak masuk akal.
Saat dewasa, sifat ini bisa muncul dalam bentuk:
tidak suka micromanagement,
skeptis terhadap otoritas,
lebih nyaman bekerja mandiri.
10 Mie Ayam Paling Enak di Jogja yang Selalu Ramai Pembeli, Kuah Gurih dan Porsi Melimpah
14 Rekomendasi Gado-Gado Paling Recomended di Surabaya, Cita Rasa Klasik Autentik dan Harga Ramah di Kantong
Berburu Oleh-Oleh Khas Pasuruan? Ini 15 Buah Tangan yang Cocok untuk Keluarga di Rumah Berdasarkan yang Paling Dicari Wisatawan
15 Pecel Paling Enak di Surabaya, Cita Rasa Sambal Kacang yang Autentik dan Ragam Lauk Tradisional yang Menggoda Selera
10 Tempat Makan Pempek Favorit di Bandung, Pilihan Menu Lengkap, Rasa Autentik, dan Perpaduan Cuko yang Kaya Rempah
Koperasi Desa Merah Putih di Pakuhaji Sepi dan Bangunan Sederhana, Dinkop UMKM Tangerang: Tidak Dibangun dari Dana Agrinas
5 Mall Terbaik dan Paling Cozy di Solo, Cocok untuk Menikmati Kuliner, Belanja, dan Nongkrong di Satu Tempat
13 Wisata Terbaik Dekat Stasiun Pasuruan, Buat Liburan Tak Perlu Jauh Tapi Tetap Seru
12 Tempat Kuliner Soto yang Jadi Favorit di Malang, Soal Rasa Jangan Ditanya Pasti Enak!
Tak Perlu lagi Pusing Parkir, Ini Rute Transjakarta Paling Pas ke Indonesia Arena GBK