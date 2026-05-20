Pernah Menjadi 'Anak Nakal' ? Anda Akan Mengenali 9 Tanda Ini Menurut Psikologi

Masa kecil adalah fase penuh eksperimen. Ada anak yang patuh, tenang, dan selalu mengikuti aturan. Ada juga tipe anak yang lebih sulit ditebak: keras kepala, penuh rasa ingin tahu, sering melawan aturan, dan tidak jarang diberi label "anak nakal."

Istilah “anak nakal” sendiri sebenarnya sering kali terlalu menyederhanakan perilaku yang jauh lebih kompleks. Dalam psikologi, perilaku yang dianggap “nakal” tidak selalu berarti anak tersebut buruk atau bermasalah. Sering kali, itu justru mencerminkan kepribadian yang kuat, kebutuhan akan otonomi, kreativitas tinggi, atau respons terhadap lingkungan tertentu.

Banyak orang dewasa yang dulu dikenal sebagai anak sulit diatur akhirnya tumbuh menjadi individu mandiri, kreatif, dan tahan banting.

Dilansir dari Expert Editor pada Senin (18/5), jika Anda dulu sering dimarahi guru, membuat orang tua kewalahan, atau selalu punya cara sendiri dalam melakukan sesuatu, kemungkinan besar Anda akan mengenali beberapa tanda berikut.

1. Anda Sulit Menerima Aturan Tanpa Alasan yang Jelas

Salah satu ciri klasik “anak nakal” adalah kebiasaan mempertanyakan aturan.

Ketika orang lain menerima instruksi begitu saja, Anda justru ingin tahu: kenapa harus begitu? Mengapa jam tidur harus pukul 9 malam? Mengapa tidak boleh bermain hujan? Mengapa aturan sekolah harus diikuti tanpa diskusi?

Dalam psikologi perkembangan, perilaku ini sering terkait dengan kebutuhan otonomi yang tinggi. Anak seperti ini cenderung tidak nyaman dengan kontrol eksternal yang terasa tidak masuk akal.

Saat dewasa, sifat ini bisa muncul dalam bentuk: