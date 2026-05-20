Jika Anda Merasa Berbeda dari Banyak Orang di Sekitar, 7 Ciri Ini Menjelaskan Alasannya Menurut Psikologi

JawaPos.com - Pernahkah Anda merasa seperti tidak benar-benar “cocok” dengan banyak orang di sekitar? Saat orang lain tampak nyaman mengikuti arus, Anda justru merasa ada jarak yang sulit dijelaskan. Bukan karena Anda merasa lebih baik atau lebih buruk dari orang lain, tetapi seolah cara Anda melihat dunia memang sedikit berbeda.

Perasaan ini sering membuat seseorang bertanya-tanya: “Kenapa aku rasanya tidak seperti kebanyakan orang?” Menariknya, psikologi menunjukkan bahwa merasa berbeda tidak selalu berarti ada yang salah. Dalam banyak kasus, justru ada karakteristik tertentu yang membuat seseorang berpikir, merasakan, dan berinteraksi secara unik.

Dilansir dari Expert Editor pada Senin (18/5), terdapat 7 ciri yang mungkin menjelaskan mengapa Anda sering merasa berbeda dari banyak orang di sekitar Anda.

1. Anda banyak berpikir lebih dalam daripada orang lain

Sebagian orang menjalani hari dengan fokus pada hal-hal praktis: pekerjaan, rutinitas, hiburan, lalu tidur. Namun jika Anda sering menganalisis banyak hal secara mendalam—mulai dari percakapan kecil hingga makna hidup—ini bisa membuat Anda merasa terpisah.

Psikologi menyebut kecenderungan ini sebagai deep thinking atau pemrosesan kognitif yang mendalam. Anda tidak mudah menerima sesuatu di permukaan. Anda ingin memahami alasan di balik perilaku, pola, dan motivasi orang lain.

Akibatnya, obrolan ringan kadang terasa melelahkan atau kurang memuaskan bagi Anda.

2. Anda sangat peka terhadap lingkungan dan energi orang lain

Apakah suasana hati seseorang bisa langsung Anda rasakan bahkan sebelum mereka bicara? Atau Anda mudah merasa lelah setelah terlalu lama berada di keramaian?