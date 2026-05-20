11 Prinsip Utama Orang yang Hidup Bahagia, Menurut Psikologi

JawaPos.com – Kebahagiaan mungkin tampak seperti kata yang sederhana, tetapi terkadang menemukannya lebih kompleks daripada menghasilkan uang atau membangun karier.

Bagi sebagian orang, kebahagiaan terletak pada cinta, bagi yang lain pada kebebasan, dan bagi yang lainnya lagi pada kedamaian.

Psikologi mengatakan ada beberapa kebenaran universal yang dianut oleh orang-orang yang benar-benar tahu bagaimana menjadi bahagia.

Prinsip-prinsip ini membantu menjaga keseimbangan batin, bahkan ketika hidup menghadirkan tantangan.

Melansir yourtango, berikut 11 prinsip utama orang bahagia yang perlu Anda ketahui.

1. Cinta tumbuh ketika dibagikan

Individu yang bahagia lebih cenderung membantu orang lain dan menyumbangkan waktu atau sumber daya mereka.

Hal ini tidak mengurangi kebahagiaan mereka, melainkan melipatgandakannya.

2. Kita semua mendambakan kebahagiaan