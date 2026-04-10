Endah Primasari Utami
10 April 2026, 23.55 WIB

Jika Anda Tidak Punya Banyak Waktu Lagi, Kira-Kira Kemana Kaki Anda akan Menuju? Itulah yang Dirindukan Jiwa Anda Saat Ini

Kemana kaki Anda akan menuju ungkap apa yang jiwa Anda rindukan saat ini. (Instagram dasha.takisho)

 


JawaPos.com - Tes kepribadian kali ini akan membawa Anda menjelajahi diri Anda lebih dalam lagi, seperti hal apa yang jiwa Anda rindukan saat ini.

Caranya, bayangkan diri Anda yang tidak punya banyak waktu lagi dan tanpa pikir panjang dari enam gambar pilihan yang tersedia kemana kaki Anda menuju?  

Dilansir JawaPos.com dari dasha.takisho pada Jumat (10/4), bersiaplah mengetahui makna dibalik tempat yang Anda pilih yang sebenarnya itulah yang jiwa Anda rindukan saat ini.

1. Lautan

Kebebasan dan ruang untuk bernapas, itulah yang dirindukan jiwa Anda saat ini. Anda sudah lelah dengan ekspektasi, tekanan, dan kebisingan. Jauh di dalam lubuk hati, Anda hanya ingin eksis tanpa harus membuktikan apa pun dan kepada siapa pun.

2. Pegunungan

Jiwa Anda saat ini merindukan kejelasan, keheningan, dan jarak dari semuanya. Ada sesuatu dalam hidup Anda yang membuat Anda kewalahan. Jadi, Anda menginginkan pengaturan ulang atas semuanya.

3. Kota Besar

Jiwa Anda saat ini tidak ingin berhenti. Mungkin karena masih banyak yang ingin dialami, dicapai, atau dirasakannya. Anda belum selesai dan Anda tahu itu.

4. Kembali ke Rumah

Jiwa Anda saat ini sedang merindukan sesuatu atau seseorang. Mungkin ada bagian dari masa lalu yang masih mengikat Anda, belum selesai, atau sesuatu yang tidak pernah Anda lepaskan sepenuhnya.

5. Suatu Tempat yang Tidak Dikenal

Jiwa Anda siap untuk meninggalkan semuanya dan tidak ingin membawa masa lalu lagi. Anda membutuhkan kehidupan, identitas, atau versi baru dari diri Anda.

6. Tidak Kemana-mana, Tetap Disini

Jiwa Anda saat ini sebenarnya sedang lelah. Bukan secara fisik, tapi lebih dalam dari itu. Anda tidak ingin berlari lagi, yang Anda inginkan hanya kedamaian.***

