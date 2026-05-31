Ryandi Zahdomo
Minggu, 31 Mei 2026 | 15.23 WIB

Sering Tertidur di Dekat Pasangan? Jangan Marah, Sains Buktikan Itu Tanda Cinta yang Kuat!

ilustrasi pasangan yang tertidur. (Freepik)

JawaPos.com - Menghabiskan waktu berkualitas bersama pasangan seharusnya menjadi momen yang penuh obrolan hangat dan kemesraan. Namun, tidak sedikit orang yang justru merasa matanya sangat berat dan berakhir tertidur pulas saat sedang berduaan.

Jangan kesal dulu jika pasangan Anda sering mendengkur di sebelah Anda, karena fenomena unik ini ternyata membawa kabar baik bagi hubungan asmara Anda.

Bagi sebagian orang, perilaku tiba-tiba tertidur ini sering kali disalahartikan sebagai tanda kebosanan atau kurangnya rasa tertarik.

Padahal, tubuh manusia memiliki alarm biologis yang sangat jujur dalam merespons lingkungan sekitar. Rasa kantuk yang menyerang secara mendadak tersebut justru menjadi bukti konkret dari kenyamanan tingkat tinggi yang tidak bisa dimanipulasi.

Ketika Anda berada di dekat orang yang dicintai, sistem saraf Anda akan mengirimkan sinyal khusus ke seluruh tubuh.

Pikiran Anda secara otomatis mendeteksi bahwa Anda sedang berada di zona yang sangat aman, sehingga tubuh diperbolehkan untuk menurunkan pertahanannya dan beristirahat. Fenomena ini merupakan bentuk pujian bawah sadar yang sangat romantis.

Dilansir dari YourTango, berbagai riset ilmiah terbaru kini berhasil membongkar alasan medis di balik munculnya rasa kantuk di dekat pasangan. Ilmu pengetahuan membuktikan bahwa semakin Anda mencintai seseorang dan merasa aman di dekatnya, maka tubuh akan semakin bereaksi positif, termasuk membuat Anda lebih mudah terlelap.

Alasan Ilmiah Mengapa Berada di Dekat Pasangan Bikin Mengantuk

Jika Anda atau pasangan selalu tertidur saat sedang menghabiskan waktu bersama, ada penjelasan psikologis yang sangat logis di baliknya.

Madeline Sprajcer, seorang dosen psikologi ternama di Central Queensland University, Australia, menjadi salah satu pelopor yang meneliti fenomena unik ini.

Lewat sebuah studi mendalam pada tahun 2022, ia berhasil memetakan hubungan erat antara asmara dan kualitas tidur seseorang.

Editor: Dony Lesmana Eko Putra
