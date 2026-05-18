5 Alasan Banyak Wanita Pintar Kehilangan Teman di Sekitar Usia 40 Tahun, Anda Termasuk?

JawaPos.com - Menjadi sangat berprestasi adalah tujuan yang ingin dicapai banyak wanita, tetapi seiring bertambahnya usia, mereka sering kehilangan banyak hal penting, termasuk beberapa persahabatan terbaik mereka.

Meskipun kita sering berbicara tentang menjadi lebih lelah atau lebih keriput dari waktu ke waktu, kita tidak selalu berbicara secara terbuka tentang fakta bahwa banyak wanita pintar kehilangan teman sekitar usia 40 tahun, atau alasan mengapa hal itu terjadi.

Menurut psikoterapis Kaytee Gillis, LCSW, "Banyak orang dewasa menemukan bahwa saat mereka tumbuh dewasa, membuat teman-teman baru menjadi sulit."

Dari prioritas mereka beralih ke identitas mereka berubah, paling pintar wanita di usia 40-an menginginkan hal yang berbeda dari kehidupan daripada yang mereka lakukan ketika mereka masih muda.

Saat fokus mereka bergeser, begitu pula kelompok pertemanan mereka. Berikut adalah 5 alasan banyak wanita pintar kehilangan teman-teman di sekitar usia 40:

1. Mereka berhenti berusaha untuk menyenangkan orang lain Banyak wanita dibesarkan sejak usia muda untuk menjadi orang yang menyenangkan. Tidak pernah mengutamakan kebutuhan atau keinginannya, wajar jika wanita menjalani hidupnya dengan melayani semua orang di sekitarnya.

Beberapa wanita pintar di usia 40-an kehilangan teman karena menghentikan kebiasaan tidak sehat ini. Memilih untuk menjalani hidup sepenuhnya, mereka tidak peduli apa yang orang lain pikirkan tentang mereka.

Dari karier yang mereka kejar hingga hobi yang mereka kejar, wanita berusia 40-an mungkin tidak memiliki banyak teman, tetapi mereka masih berkembang pesat dalam hidup. Menurut sebuah penelitian yang diterbitkan dalam Personality and Individual Differences, hidup secara otentik mengarah pada kesejahteraan yang lebih besar.