Senin, 18 Mei 2026 | 18.49 WIB

9 Perilaku yang Perlahan-lahan Membangun Kembali Kepercayaan dalam Hubungan Setelah Pertengkaran Hebat

lustrasi pasangan yang bertengkar. (freepik)

JawaPos.com - Pada saat kebanyakan pasangan datang ke kantor saya untuk konseling pernikahan, mereka telah mencoba segala cara yang mereka bisa lakukan sendiri untuk mengatasi kesulitan yang mereka hadapi. Kini mereka menemui jalan buntu yang disebabkan oleh penumpukan kekecewaan, krisis besar, atau keduanya.

Beberapa pasangan dapat memperbaiki apa yang telah rusak dalam pernikahan atau hubungan jangka panjang mereka. Dalam sesi kritis pertama setelah perselisihan besar, kita harus bersama-sama membuat keputusan awal mengenai apakah ada harapan untuk pemulihan setelah kepercayaan telah hilang secara signifikan.

Dilansir dari yourtango pada Senin (18/5), berikut adalah 9 perilaku yang perlahan-lahan membangun kembali kepercayaan dalam hubungan setelah perselisihan besar:

1. Mendengarkan dengan penuh perhatian apa yang dikatakan pasangan Anda

Ketika salah satu pasangan sedang berbicara, terlepas dari nada suaranya, pasangan lainnya menatap dan mendengarkannya. Meskipun ada ketidaksepakatan, jelas bahwa apa yang dikatakan pasangan lain tetap penting. Dengarkan perasaan pasangan Anda dengan seksama.

Pasangan mungkin memiliki riwayat menginterupsi, berbicara berlebihan, mengabaikan, atau meremehkan, tetapi mereka akan menghentikan perilaku tersebut ketika saya meminta mereka dan mengalihkan perhatian mereka pada apa yang dikatakan pasangan lainnya. Jika saya meminta salah satu dari mereka untuk mengulangi apa yang telah disampaikan oleh pasangan lainnya, mereka benar-benar berusaha melakukannya.

Ketika saya menanyakan kepada mereka apa yang menurut mereka dirasakan atau dimaksudkan oleh pasangannya, mereka ingin belajar untuk mengatakannya kepada saya. Ketika salah satu pasangan mulai menangis atau tidak bisa bicara, yang lain akan menghentikan interaksi tersebut sampai pasangan yang sedang tertekan itu bisa melanjutkan kembali. Saya melihat keduanya mampu menahan dorongan diri mereka sendiri untuk menjadi “pihak yang benar” dan mengingat bahwa ada dua orang di ruangan itu.

2. Menunjukkan kepedulian dan empati satu sama lain

Pasangan yang telah kehilangan rasa saling percaya dan dukungan, baik baru-baru ini maupun dalam jangka waktu yang lama, mungkin tetap menunjukkan kepedulian saat mengungkapkan rasa sedih yang tulus.

Misalkan mereka tidak mampu menggunakan kata-kata atau gestur yang menenangkan, terutama jika sedang disalahkan. Pada saat itu, mereka dapat mencoba menunjukkan perhatian terhadap kesedihan pasangannya melalui bahasa tubuh atau ekspresi wajah.

Seolah-olah mereka tahu titik kritisnya dan tidak ingin sampai ke sana. Belas kasih mengalahkan dominasi ketika pasangan lainnya tenggelam dalam kesedihan yang tulus.

3. Mengingat momen-momen yang membuat kalian berdua tertawa

Ada saat-saat ketika saya bersama pasangan yang sedang tertekan, di mana sepertinya permusuhan di antara mereka telah menguasai hubungan. Mereka berdebat tentang cara mereka berdebat. Mereka tidak mampu menemukan hal apa pun pada pasangannya yang layak didengarkan. Mereka saling memotong pembicaraan, meremehkan, dan berteriak satu sama lain. Saya merasa seperti wasit dalam pertandingan tinju emosional profesional.

