Jika Kamu Berbohong dan Kini Dia Tak Lagi Mempercayai Kamu, Berikut 5 Cara untuk Memperbaiki Kerusakan

JawaPos.com - Kamu memang tak bermaksud begitu, tapi kamu berbohong kepada orang yang paling kamu cintai. Mungkin soal berapa banyak uang yang kamu habiskan untuk baju baru, ke mana kamu pergi alih-alih lembur di kantor, atau fakta bahwa kamu masih berhubungan dengan mantanmu.

Bagaimanapun juga, kamu berbohong, dan hal itu membuatmu merasa sangat bersalah. Jadi, kamu ingin mengikuti saran para peneliti dan memperbaiki hubungan dengan kejujuran.

Mungkin dia sudah mengetahui kebohonganmu sendiri, atau kamu tidak tahan dengan rasa bersalah dan akhirnya mengaku. Ini benar-benar situasi yang membuat frustrasi dan membingungkan.

Perasaan seperti malu, rasa bersalah, marah, dendam, pembenaran, dan sikap defensif bercampur aduk di dalam dirimu. Jika kamu pernah berbohong padanya di masa lalu, kamu mungkin merasa lebih buruk lagi. Kamu perlu memperbaiki kerusakan ini agar hubunganmu tidak hancur, dan dia bisa belajar mempercayaimu lagi.

Dilansir dari yourtango pada Senin (18/5), jika kamu berbohong dan sekarang dia tidak mempercayaimu, berikut 5 cara untuk memperbaiki kerusakan:



1. Bertanggung jawab atas dirimu sendiri Setelah ketahuan berbohong, kamu perlu memperbaiki segalanya agar kalian berdua bisa kembali saling mencintai dan merasa terhubung. Namun, sepertinya seberapa pun Anda berusaha untuk jujur sepenuhnya, pasangan Anda tidak bisa melupakan masa lalu, dan dia kesulitan memaafkan Anda.

Meskipun kamu tidak bisa memaksanya melupakan masa lalu atau memaafkanmu atas apa yang terjadi, kamu tentu bisa bertanggung jawab atas dirimu sendiri. Sudah waktunya untuk memusatkan perhatianmu agar bisa dipercaya kembali, tidak hanya olehnya tetapi juga oleh dirimu sendiri.

Sebuah penelitian telah membantu menjelaskan bagaimana rangkaian keputusan yang membuat Anda berbohong mungkin telah mengikis rasa percaya diri Anda sendiri.