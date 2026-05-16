8 Hal yang Tidak Pernah Perlu Dijelaskan oleh Orang yang Memiliki Harga Diri Sejati kepada Siapa Pun Menurut Psikologi

JawaPos.com - Di era media sosial, banyak orang merasa harus terus-menerus menjelaskan diri mereka: mengapa memilih pekerjaan tertentu, kenapa mengakhiri hubungan, alasan tidak menghadiri acara, bahkan pilihan gaya hidup sehari-hari. Seolah-olah hidup baru sah jika mendapat persetujuan publik.



Namun, orang dengan harga diri sejati tidak hidup dalam mode pembelaan konstan. Mereka memahami bahwa tidak semua keputusan membutuhkan validasi eksternal. Dalam psikologi, harga diri yang sehat berkaitan dengan rasa nilai diri yang stabil—bukan bergantung pada pujian, penerimaan, atau persetujuan orang lain.



Bukan berarti mereka tertutup atau antikritik. Mereka tetap terbuka untuk diskusi, tetapi tahu batas antara komunikasi sehat dan kebiasaan menjelaskan diri secara berlebihan demi menyenangkan semua orang.



Dilansir dari Expert Editor pada Jumat (15/5), terdapat 8 hal yang biasanya tidak pernah merasa perlu dijelaskan oleh orang dengan harga diri sejati.



1. Mengapa mereka berkata “tidak”



Orang dengan harga diri rendah sering merasa bersalah ketika menolak permintaan. Mereka lalu membuat penjelasan panjang: sibuk, lelah, ada urusan keluarga, atau alasan lain agar tidak terlihat jahat.



Sebaliknya, orang dengan harga diri sehat memahami bahwa berkata “tidak” adalah bagian dari menjaga batasan.



Mereka tahu waktu, energi, dan perhatian adalah sumber daya terbatas. Menolak sesuatu bukan berarti egois, tetapi bentuk pengelolaan diri.



Psikologi menyebut ini sebagai boundary setting—kemampuan menetapkan batas interpersonal tanpa rasa bersalah berlebihan.



Kalimat sederhana seperti, “Saya tidak bisa,” atau “Itu tidak cocok untuk saya,” sudah cukup.



2. Pilihan hidup yang berbeda dari ekspektasi umum



Tidak semua orang ingin jalur hidup yang sama: menikah cepat, punya anak, bekerja di kantor besar, atau mengikuti standar sukses konvensional.



Orang dengan harga diri sejati tidak merasa wajib menjelaskan mengapa mereka memilih jalan berbeda.



Mereka sadar bahwa hidup bukan proyek kolektif yang harus mendapat persetujuan mayoritas.



Baik itu memilih menjadi freelancer, pindah kota, hidup sederhana, atau menunda hubungan serius—mereka tidak terus-menerus mencari pembenaran.



Karena mereka tahu: keputusan pribadi tidak selalu memerlukan persetujuan publik.



3. Mengapa mereka menjaga jarak dari orang tertentu



Salah satu tanda kedewasaan emosional adalah menyadari bahwa tidak semua hubungan layak dipertahankan.



Orang dengan harga diri kuat tidak merasa perlu menjelaskan panjang lebar mengapa mereka membatasi akses seseorang terhadap hidup mereka.



Mereka mengerti bahwa menjaga kesehatan mental kadang berarti mengambil jarak dari hubungan yang manipulatif, toksik, melelahkan, atau tidak sehat.



Mereka tidak mengadakan konferensi pers untuk menjelaskan siapa yang salah.



Batasan adalah keputusan pribadi.



4. Masa lalu mereka



Banyak orang merasa harus menceritakan seluruh latar belakang untuk menjelaskan siapa mereka hari ini.



Namun orang dengan harga diri stabil memahami bahwa masa lalu adalah bagian dari perjalanan, bukan hutang informasi kepada semua orang.



Mereka tidak merasa wajib membuka trauma, kegagalan, kesalahan lama, atau sejarah pribadi demi mendapat simpati atau pembenaran.



Dalam psikologi, ini berkaitan dengan sense of self yang kuat: identitas tidak bergantung pada narasi yang terus divalidasi orang lain.



Tidak semua orang berhak mendapat akses penuh ke cerita hidup Anda.



5. Cara mereka menghabiskan waktu sendiri



Orang yang nyaman dengan dirinya sendiri tidak perlu menjelaskan kenapa mereka menikmati kesendirian.



Mereka tidak panik jika dianggap antisosial hanya karena menikmati membaca, berjalan sendiri, traveling solo, atau menghabiskan akhir pekan tanpa agenda sosial.



Psikologi menunjukkan bahwa kemampuan menikmati solitude sering berkaitan dengan regulasi emosi yang lebih baik dan tingkat self-awareness lebih tinggi.



Bagi mereka, waktu sendiri bukan tanda kesepian, melainkan ruang pemulihan.



6. Standar yang mereka miliki dalam hubungan



Orang dengan harga diri sejati tidak menurunkan standar hanya agar diterima.



Mereka juga tidak merasa perlu menjelaskan mengapa mereka memiliki ekspektasi tertentu dalam persahabatan, percintaan, atau kerja profesional.



Standar bukan berarti perfeksionisme.



Standar berarti mengetahui apa yang dapat diterima dan apa yang tidak.



Misalnya: menghargai komunikasi yang jujur, konsistensi, rasa hormat, dan tanggung jawab emosional.



Mereka tahu bahwa meminta perlakuan sehat bukan tuntutan berlebihan.



7. Kesuksesan mereka



Menariknya, orang yang benar-benar percaya diri justru jarang sibuk membuktikan pencapaian.



Mereka tidak merasa harus menjelaskan mengapa mereka pantas mendapat promosi, penghasilan tertentu, atau pencapaian profesional.



Orang dengan harga diri rapuh sering mencari pengakuan eksternal untuk menenangkan keraguan internal.



Sebaliknya, orang dengan self-worth stabil membiarkan hasil berbicara.



Mereka memahami bahwa tidak semua orang akan mendukung keberhasilan mereka—dan itu bukan masalah.



8. Perubahan diri yang mereka lakukan



Ketika seseorang mulai berubah—lebih sehat, lebih disiplin, lebih selektif, lebih tenang—sering kali lingkungan bertanya atau bahkan merasa terganggu.



“Kenapa sekarang beda?”

“Kok jadi dingin?”

“Kenapa nggak seperti dulu?”



Orang dengan harga diri sejati tidak merasa harus meminta izin untuk bertumbuh.



Mereka memahami bahwa pertumbuhan pribadi kadang membuat orang lain tidak nyaman, terutama jika perubahan itu mengubah dinamika lama.



Namun kedewasaan berarti menerima bahwa tidak semua orang akan ikut bertumbuh bersama Anda.



Dan itu tidak apa-apa.



Penutup



Harga diri sejati bukan tentang merasa lebih baik dari orang lain. Ini tentang memiliki fondasi internal yang cukup kuat sehingga Anda tidak hidup dalam kebutuhan konstan untuk menjelaskan, membela, atau membuktikan diri.



Semakin sehat harga diri seseorang, semakin sedikit energi yang dihabiskan untuk mendapatkan validasi.



