7 Ciri Kepribadian yang Dimiliki oleh Orang yang Tak Suka Pakai Baju Warna Cerah, Apa Saja?

lustrasi orang yang memilih pakaian warna gelap. Sumber foto: Freepik JawaPos.com - Ada kaitan yang cukup menarik antara pilihan pakaian dengan karakter seseorang. Contohnya dari segi warna. Ada orang yang lebih percaya diri memakai warna-warna terang dan mencolok, sedangkan sebagian lainnya justru merasa nyaman dengan warna gelap atau bernuansa lembut. Melansir Geediting, berikut tujuh karakter yang umumnya dimiliki oleh orang-orang yang cenderung menghindari pakaian berwarna cerah.

1. Sifat introvert

Pernahkah Anda memperhatikan bahwa individu introvert sering menghindari warna-warna cerah dan mencolok?

Ini bukan kebetulan. Kaum introvert, yang lebih fokus ke dalam diri dan mendapatkan energi dari kesendirian biasanya lebih suka membaur daripada menonjol.

Warna-warna cerah sering dikaitkan dengan karakteristik ekstrovert, seperti ceria, supel, dan menarik perhatian. Namun, introvert cenderung menghindarinya dan memilih warna netral atau gelap.

2. Stabilitas dan keandalan

Psikologi warna menunjukkan bahwa orang yang menyukai warna gelap atau netral sering dianggap lebih stabil dan dapat diandalkan.

Warna gelap seperti hitam, biru tua, atau abu-abu diasosiasikan dengan keseriusan dan profesionalisme.

Menariknya, dalam sebuah penelitian ditemukan bahwa orang yang mengenakan pakaian hitam dianggap lebih cerdas, percaya diri, dan menarik.

3. Kepekaan terhadap rangsangan