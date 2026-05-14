Jika Anda Ingin Lebih Percaya Diri Saat Berbicara di Depan Umum, Mulailah Berlatih 7 Trik Bahasa Tubuh Ini Menurut Psikologi

JawaPos.com - Berbicara di depan umum masih menjadi salah satu hal yang paling menegangkan bagi banyak orang. Bahkan seseorang yang terlihat tenang dan berpengalaman pun sering merasakan gugup sebelum tampil di hadapan banyak orang. Tangan berkeringat, suara bergetar, jantung berdebar cepat, hingga pikiran kosong adalah reaksi yang sangat umum terjadi.



Namun menariknya, rasa percaya diri ternyata tidak hanya dibangun dari pikiran positif atau kemampuan berbicara saja. Psikologi menunjukkan bahwa bahasa tubuh memiliki pengaruh besar terhadap bagaimana seseorang merasa, berpikir, dan dipersepsikan oleh orang lain.



Artinya, ketika tubuh Anda terlihat percaya diri, otak perlahan ikut mempercayainya.



Banyak penelitian psikologi sosial menjelaskan bahwa postur tubuh, gerakan tangan, kontak mata, hingga ekspresi wajah mampu memengaruhi kondisi mental seseorang. Bahasa tubuh bukan sekadar pelengkap komunikasi, melainkan bagian utama dari pesan yang diterima audiens.



Karena itu, jika Anda ingin tampil lebih meyakinkan saat presentasi, rapat, seminar, wawancara, atau berbicara di depan umum, Anda tidak harus langsung menjadi pembicara hebat. Mulailah dari kebiasaan kecil yang terlihat sederhana tetapi memiliki dampak besar.



Dilansir dari Expert Editor pada Selasa (12/5), terdapat tujuh trik bahasa tubuh menurut psikologi yang dapat membantu Anda terlihat dan merasa lebih percaya diri saat berbicara di depan umum.



1. Berdiri Tegak untuk Mengirim Sinyal Percaya Diri ke Otak



Postur tubuh adalah fondasi utama dari bahasa tubuh yang kuat. Orang yang berdiri membungkuk biasanya terlihat ragu, takut, atau kurang yakin terhadap dirinya sendiri. Sebaliknya, postur tegak memberikan kesan tenang, stabil, dan berwibawa.



Dalam psikologi, postur tubuh tidak hanya memengaruhi cara orang lain melihat Anda, tetapi juga memengaruhi kondisi emosional Anda sendiri. Ketika Anda berdiri tegak dengan bahu terbuka dan kepala sejajar, tubuh mengirim sinyal bahwa situasi berada dalam kendali.



Cobalah membiasakan posisi berikut sebelum mulai berbicara:



Bahu rileks dan tidak menunduk

Dagu sejajar dengan lantai

Punggung tegak tetapi tidak kaku

Kaki berdiri seimbang

Dada terbuka



Postur seperti ini membantu pernapasan menjadi lebih baik sehingga suara terdengar lebih stabil dan jelas.



Selain itu, audiens cenderung lebih percaya kepada pembicara yang terlihat mantap secara fisik. Bahkan sebelum Anda mulai berbicara, tubuh Anda sudah lebih dulu “berkomunikasi”.



2. Gunakan Kontak Mata untuk Membangun Koneksi Emosional



Salah satu kesalahan paling umum saat berbicara di depan umum adalah terlalu sering melihat ke bawah, membaca layar, atau menghindari tatapan audiens.



Dalam psikologi komunikasi, kontak mata dianggap sebagai tanda kepercayaan diri dan kejujuran. Ketika Anda berani menatap audiens, Anda terlihat lebih yakin dengan apa yang disampaikan.



Namun kontak mata bukan berarti menatap satu orang terus-menerus hingga terasa canggung. Gunakan teknik sederhana berikut:



Tatap satu orang selama 2–3 detik

Pindahkan pandangan secara alami ke audiens lain

Pastikan seluruh sisi ruangan mendapat perhatian

Hindari melihat lantai terlalu sering



Kontak mata juga membantu audiens merasa dilibatkan. Mereka akan lebih fokus karena merasa diajak berbicara secara langsung.



Jika Anda masih gugup, mulailah dengan melihat area sekitar mata atau dahi audiens. Seiring latihan, rasa nyaman akan meningkat.



3. Tersenyum untuk Menurunkan Ketegangan



Senyum adalah bahasa tubuh paling sederhana tetapi sangat kuat. Dalam psikologi, tersenyum dapat memengaruhi suasana hati karena otak melepaskan hormon yang membantu mengurangi stres.



Ketika pembicara terlihat tegang dan terlalu serius, audiens biasanya ikut merasa tidak nyaman. Sebaliknya, senyum yang tulus membuat suasana terasa lebih hangat dan santai.



Anda tidak perlu tersenyum terus-menerus sepanjang presentasi. Gunakan senyum pada momen yang tepat, misalnya:



Saat membuka pembicaraan

Ketika menyapa audiens

Saat menyampaikan cerita ringan

Ketika berpindah topik

Saat menutup presentasi



Senyum juga membantu suara terdengar lebih ramah dan tidak monoton.



Menariknya, banyak orang merasa lebih tenang setelah mulai tersenyum karena tubuh menerima sinyal bahwa situasi tidak seburuk yang dibayangkan.



4. Gunakan Gerakan Tangan Secara Natural



Gerakan tangan yang tepat membuat penyampaian pesan terasa lebih hidup. Dalam psikologi komunikasi, gestur tangan membantu memperjelas ide dan meningkatkan keterlibatan audiens.



Pembicara yang diam kaku tanpa gerakan biasanya terlihat gugup atau kurang berenergi. Sebaliknya, gerakan tangan yang terlalu berlebihan justru mengganggu perhatian.



Kuncinya adalah natural.



Beberapa tips sederhana:



Gunakan tangan untuk menekankan poin penting

Hindari menyembunyikan tangan di saku terus-menerus

Jangan memainkan benda kecil karena terlihat gugup

Biarkan tangan bergerak mengikuti alur pembicaraan

Gunakan gestur terbuka, bukan menyilangkan tangan



Gerakan tangan yang terbuka memberi kesan bahwa Anda jujur dan nyaman.



Selain itu, menggunakan gestur saat berbicara ternyata juga membantu otak mengatur alur berpikir sehingga penyampaian terasa lebih lancar.



5. Atur Pernapasan agar Suara Terdengar Stabil



Banyak orang berbicara terlalu cepat ketika gugup. Hal ini biasanya terjadi karena napas menjadi pendek dan tidak teratur.



Dalam psikologi dan ilmu komunikasi, pernapasan memiliki hubungan erat dengan rasa tenang. Ketika napas terkontrol, tubuh lebih rileks dan pikiran menjadi lebih fokus.



Sebelum tampil, cobalah teknik sederhana berikut:



Tarik napas perlahan selama 4 detik

Tahan selama 2 detik

Buang napas perlahan selama 6 detik

Ulangi beberapa kali



Saat berbicara, jangan takut memberi jeda.



Banyak pembicara pemula merasa harus terus berbicara tanpa henti agar tidak terlihat gugup. Padahal jeda justru membuat Anda terlihat lebih tenang dan profesional.



Jeda singkat memberi kesempatan bagi:



Audiens untuk memahami informasi

Anda untuk mengambil napas

Otak untuk menyusun kalimat berikutnya

Suara terdengar lebih jelas dan terkontrol



Orang yang berbicara terlalu cepat sering terlihat kurang percaya diri, sedangkan pembicara yang tenang cenderung dianggap lebih meyakinkan.



6. Hindari Gerakan Gelisah yang Menunjukkan Kecemasan



Saat gugup, tubuh sering melakukan gerakan kecil tanpa disadari. Misalnya mengetuk kaki, memainkan jari, menggoyangkan badan, atau memegang mikrofon terlalu sering.



Dalam psikologi bahasa tubuh, gerakan gelisah seperti ini disebut sebagai “self-soothing behavior” atau perilaku menenangkan diri. Sayangnya, audiens sering menangkapnya sebagai tanda ketidakpercayaan diri.



Untuk mengatasinya, Anda perlu mulai sadar terhadap kebiasaan kecil tersebut.



Beberapa cara yang bisa dilakukan:



Rekam diri saat latihan presentasi

Berdiri dengan posisi stabil

Fokus pada pesan yang ingin disampaikan

Gunakan gerakan tangan yang terarah

Pegang alat presentasi seperlunya



Semakin sering Anda berlatih, semakin tubuh terbiasa menghadapi situasi berbicara di depan umum tanpa respons gelisah berlebihan.



7. Bergerak Secukupnya agar Terlihat Lebih Dinamis



Banyak orang bingung antara harus diam atau berjalan saat presentasi. Jawabannya adalah bergerak secukupnya.



Dalam psikologi komunikasi nonverbal, pergerakan yang terarah membuat pembicara terlihat lebih hidup dan energik.



Namun bergerak tanpa tujuan justru membuat audiens kehilangan fokus.



Gunakan perpindahan posisi secara alami, misalnya:



Bergerak mendekati audiens saat menjelaskan poin penting

Berjalan perlahan ketika berpindah topik

Berhenti sejenak saat menyampaikan inti pesan

Hindari mondar-mandir tanpa arah



Pergerakan yang tenang memberi kesan bahwa Anda nyaman berada di panggung.



Selain itu, bergerak secukupnya membantu mengurangi ketegangan tubuh sehingga Anda tidak terasa terlalu kaku.



Mengapa Bahasa Tubuh Sangat Berpengaruh?



Psikologi menjelaskan bahwa manusia menilai orang lain bukan hanya dari kata-kata, tetapi juga dari sinyal nonverbal.



Bahkan dalam banyak situasi, audiens lebih cepat menangkap emosi melalui ekspresi wajah, nada suara, dan gerakan tubuh dibanding isi ucapan itu sendiri.



Itulah sebabnya seseorang yang sebenarnya pintar bisa terlihat kurang meyakinkan jika bahasa tubuhnya menunjukkan rasa takut.



Sebaliknya, orang yang mungkin belum terlalu ahli berbicara bisa terlihat lebih percaya diri karena memiliki postur dan komunikasi nonverbal yang kuat.



Bahasa tubuh bekerja dalam dua arah:



Memengaruhi cara orang lain melihat Anda

Memengaruhi cara Anda melihat diri sendiri



Ketika tubuh mulai terbiasa menunjukkan sinyal percaya diri, otak perlahan menyesuaikan kondisi mental.



Percaya Diri Bukan Bakat, tetapi Kebiasaan



Banyak orang mengira pembicara hebat terlahir dengan rasa percaya diri alami. Padahal sebagian besar kemampuan berbicara di depan umum dibangun melalui latihan dan pengulangan.



Bahasa tubuh adalah salah satu cara tercepat untuk membantu proses tersebut.



Anda tidak perlu langsung sempurna. Mulailah dari langkah kecil:



Berdiri lebih tegak

Berani melakukan kontak mata

Mengatur napas sebelum berbicara

Mengurangi gerakan gugup

Membiasakan senyum



Semakin sering dilatih, tubuh dan pikiran akan bekerja lebih selaras.



Pada akhirnya, percaya diri bukan berarti tidak pernah gugup. Percaya diri adalah kemampuan untuk tetap tampil tenang meski ada rasa gugup.



Dan sering kali, perubahan besar dimulai dari cara Anda berdiri, bergerak, dan menatap audiens.



Penutup



Berbicara di depan umum memang menantang, tetapi rasa percaya diri dapat dilatih. Psikologi menunjukkan bahwa bahasa tubuh memiliki pengaruh besar terhadap emosi, pikiran, dan cara orang lain memandang Anda.



Dengan melatih tujuh trik sederhana seperti berdiri tegak, menjaga kontak mata, tersenyum, menggunakan gestur alami, mengatur napas, mengurangi gerakan gelisah, dan bergerak secara terarah, Anda dapat tampil lebih tenang dan meyakinkan.



Yang terpenting adalah konsistensi.



Semakin sering Anda melatih bahasa tubuh yang positif, semakin besar kemungkinan Anda merasa nyaman saat berbicara di depan umum.



