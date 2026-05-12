Jika Seorang Pria Benar-benar Menghormati Perempuan, Dia Tidak Akan Mengatakan 8 Hal Ini Bahkan Sebagai Lelucon Menurut Psikologi

JawaPos.com - Dalam hubungan sosial maupun romantis, cara seseorang berbicara sering kali mencerminkan cara ia berpikir. Psikologi komunikasi interpersonal menunjukkan bahwa bahasa bukan sekadar alat menyampaikan pesan, tetapi juga cerminan nilai, sikap, dan batas empati seseorang.

Banyak orang menganggap “hanya bercanda” sebagai alasan yang sah untuk mengucapkan sesuatu yang sebenarnya merendahkan. Namun dalam perspektif psikologi sosial, lelucon yang berulang tentang gender, tubuh, atau peran sosial dapat memperkuat bias dan menciptakan ketidaknyamanan yang tidak selalu langsung diungkapkan oleh lawan bicara.

Jika seorang pria benar-benar memiliki rasa hormat terhadap perempuan, ada beberapa jenis pernyataan yang biasanya akan ia hindari, bahkan dalam bentuk candaan.

Dilansir dari Expert Editor, terdapat delapan hal yang secara psikologis dianggap tidak selaras dengan sikap menghormati perempuan.

1. “Kamu terlalu emosional, pasti lagi PMS ya?”

Pernyataan ini termasuk bentuk reduksi emosional, yaitu ketika perasaan seseorang disederhanakan menjadi faktor biologis semata.

Dalam psikologi, ini dikenal sebagai bentuk invalidasi emosional. Emosi perempuan tidak bisa disimpulkan hanya dari siklus biologis. Mengatakan hal ini “sebagai lelucon” tetap dapat menciptakan kesan bahwa perasaan perempuan tidak valid atau tidak rasional.