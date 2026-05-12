Diam Terasa Lebih Baik Daripada Berbicara? Kemungkinan Anda Memiliki 9 Ciri Kepribadian Langka Ini Menurut Psikologi

JawaPos.com - Di dunia yang semakin bising, kemampuan untuk diam sering kali disalahartikan sebagai kelemahan. Banyak orang menganggap mereka yang tidak banyak bicara sebagai pribadi pemalu, kurang percaya diri, atau tidak punya pendapat.

Padahal dalam psikologi, kecenderungan untuk lebih memilih diam justru bisa menunjukkan kedalaman mental dan emosional yang tidak dimiliki semua orang.

Tidak semua orang nyaman berada dalam keramaian percakapan. Ada sebagian individu yang merasa lebih damai saat mengamati daripada mendominasi diskusi. Mereka tidak berbicara hanya demi mengisi keheningan. Mereka memilih kata dengan hati-hati, memikirkan dampaknya, dan lebih suka menyimpan energi untuk hal-hal yang benar-benar penting.

Jika Anda sering merasa diam lebih nyaman daripada berbicara, mungkin Anda bukan sekadar introvert biasa. Bisa jadi Anda memiliki kombinasi sifat psikologis yang cukup langka dan bernilai tinggi.

Dilansir dari Expert Editor pada Minggu (10/5), terdapat 9 ciri kepribadian langka yang sering dimiliki oleh orang-orang yang lebih memilih diam menurut sudut pandang psikologi.

1. Anda Memiliki Kesadaran Diri yang Tinggi

Orang yang nyaman dalam keheningan biasanya memiliki hubungan yang kuat dengan dirinya sendiri. Mereka tidak membutuhkan validasi terus-menerus dari lingkungan untuk merasa berarti.

Dalam psikologi, ini disebut sebagai self-awareness atau kesadaran diri. Individu dengan kesadaran diri tinggi mampu memahami emosi, pola pikir, dan motivasi mereka sendiri dengan lebih baik dibanding kebanyakan orang.

Karena itu, mereka tidak merasa perlu berbicara terus-menerus untuk menunjukkan eksistensi. Mereka tahu siapa diri mereka bahkan tanpa harus menjelaskannya kepada dunia.