Pilih 1 Tempat Tidur yang Menurut Anda Paling Nyaman Berbaring di Atasnya, Maka akan Terungkap Aroma yang Cocok untuk Anda

Pilihan tempat tidur ungkap aroma yang cocok untuk Anda (Instagram @aromanna.life)
JawaPos.com - Tempat tidur adalah tempat perlindungan pribadi bagi seseorang. Tempat untuk bersembunyi dari dunia yang mencoba mengendalikannya hingga tempat untuk mengisi ulang energi.
Dilansir JawaPos.com dari Instagram aromanna.life pada Rabu (3/6), melalui gambar tempat tidur yang paling membuat Anda merasa nyaman berbaring di atasnya akan membantu Anda mengetahui aroma yang cocok untuk Anda, sehingga tidur Anda menjadi berkualitas.
Tempat Tidur A
Tempat tidur lantai minimalis menandakan bahwa Anda tidak membutuhkan banyak hal untuk eksis. Anda hanya butuh ruang.
Tidur dengan kasur di lantai tanpa ranjang menjadi simbol bahwa Anda sengaja menciptakan jarak dari kebisingan dunia.
Anda telah belajar bahwa semakin sedikit ruang yang Anda tempati, semakin sedikit pula yang harus Anda jelaskan tentang diri Anda kepada orang lain.
Ini bukan kesepian, melainkan menciptakan satu-satunya tempat dimana dunia akhirnya tetap tenang.
Untuk mendukung kebutuhan Anda akan keheningan yang dalam lagi membumi, cobalah aroma kayu cedar atau copaiba.
Aroma kayu cedar akan membantu Anda merasa aman di ruang sendiri. Sementara Copaiba akan melarutkan beban berat dari masa lalu yang Anda pikul.
Tempat Tidur B
Tempat tidur ini seperti pelukan hangat. Anda tidak hanya tidur di atasnya, tapi juga meringkuk.
Menandakan sebagian dari diri Anda masih belajar bagaimana merasa aman tanpa membutuhkan seseorang di sisi Anda.
Anda mengisi tempat tidur dengan bantal dan selimut karena Anda telah belajar bahwa ketika orang lain pergi, Anda perlu menciptakan rasa aman dan nyaman yang stabil tetap berada di tempatnya.
Untuk membantu Anda menemukan rasa itu, cobalah aroma geranium dan jeruk liar.
Aroma geranium akan mengembalikan kepercayaan dan cinta diri. Sementara aroma jeruk liar akan mengundang rasa kelimpahan sekaligus kegembiraan kembali ke hati Anda.
Tempat Tidur C
Tempat tidur satu ini mendominasi ruangan. Anda memilihnya karena Anda tidak ingin tidur sembarangan, lingkungan Anda harus mencerminkan siapa Anda sebelum Anda berbicara.
Anda tahu persis apa yang akan terjadi ketika Anda lengah. Jadi, Anda mengendalikan ruang tidur Anda karena kehilangan kendali di tempat tidur sama saja kehilangan kendali dimana-mana.
Untuk membantu Anda mempertahankan standar tanpa ketegangan internal, cobalah aroma wintergreen dan frankincense.
Aroma wintergreen akan membantu Anda melepaskan kebutuhan akan kendali total dan frankincense akan bertindak sebagai perisai spiritual untuk kedamaian Anda
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Tempat Tidur D
Tempat tidur ini tampak rapi seperti belum pernah digunakan. Jika Anda memilihnya, maka bagi Anda kekacauan di kamar sama saja dengan kekacauan di pikiran.
Oleh sebab itu Anda merawat lingkungan dan memikul beban sendirian. Anda tidak membiarkan tempat tidur dirapikan orang lain.
Menandakan kalau Anda tahu bagaimana cara merawat segalanya, tapi belum belajar bagaimana cara membiarkan seseorang merawat Anda.
Untuk membantu Anda membuka diri, cobalah aroma tea tree dan lavender. Tea tree akan memperkuat batasan Anda sehingga Anda berhenti untuk melampaui batas.
Sementara aroma lavender akan mendukung ekspresi diri yang jujur tentang kebutuhan Anda sendiri.
Tempat Tidur E
Tempat tidur yang cantik dan fungsional ini menandakan bahwa lingkungan pun harus mencerminkan nilai diri Anda.
Pikiran Anda terus berputar, merencanakan, menuntut, dan meninjau tiap kali berbaring di atasnya. Anda masih bertanya-tanya 'apakah Anda sudah cukup baik?'.
Padahal, istirahat yang sesungguhnya adalah ketika Anda berhenti membuktikan siapa diri Anda.
Untuk meredakan pergulatan batin yang Anda alami, cobalah aroma bergamot dan roman chamomile. Aroma bergamot akan mengajak Anda menerima diri yang 'tidak sempurna' secara mendalam.
Sementara aroma roman chamomile akan menenangkan 'si perfeksionis' dalam sistem saraf sehingga Anda dapat benar-benar beristirahat.
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