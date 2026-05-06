Ingin Sukses dalam Hidup? Ucapkan Selamat Tinggal pada 7 Perilaku Ini Menurut Psikologi

JawaPos.com - Kesuksesan sering kali terlihat seperti sesuatu yang rumit—penuh strategi, kerja keras tanpa henti, dan keberuntungan.

Namun, dari sudut pandang psikologi, kesuksesan tidak hanya ditentukan oleh apa yang Anda lakukan, tetapi juga oleh apa yang Anda berhenti lakukan.

Banyak orang gagal berkembang bukan karena kurang potensi, melainkan karena mempertahankan kebiasaan mental dan perilaku yang menghambat.

Dilansir dari Expert Editor pada Selasa (5/5), jika Anda serius ingin mencapai versi terbaik dari diri Anda, berikut adalah tujuh perilaku yang perlu Anda tinggalkan—berdasarkan pemahaman psikologis tentang pola pikir dan perilaku manusia.

1. Terlalu Takut Gagal

Ketakutan terhadap kegagalan adalah salah satu penghambat terbesar kesuksesan. Secara psikologis, ini sering berkaitan dengan fixed mindset—keyakinan bahwa kemampuan kita bersifat tetap dan tidak bisa berkembang.

Akibatnya, Anda cenderung menghindari risiko, menunda tindakan, atau bahkan tidak mencoba sama sekali. Padahal, kegagalan adalah bagian alami dari proses belajar. Orang yang sukses biasanya melihat kegagalan sebagai umpan balik, bukan sebagai akhir.

Ganti dengan: pola pikir berkembang (growth mindset)—melihat setiap kesalahan sebagai kesempatan untuk belajar.

2. Terlalu Bergantung pada Validasi Orang Lain