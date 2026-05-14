Orang Biasa yang Menjadi Sangat Sukses Sering Kali Mempraktikkan 8 Kebiasaan Harian Ini Menurut Psikologi

JawaPos.com - Banyak orang mengira kesuksesan adalah hasil keberuntungan, bakat bawaan, atau koneksi. Namun, berbagai penelitian dalam psikologi menunjukkan bahwa kesuksesan jangka panjang lebih sering ditentukan oleh kebiasaan harian yang konsisten daripada faktor “luar biasa” yang jarang terjadi.
Tokoh-tokoh seperti Angela Duckworth melalui konsep grit, serta Carol Dweck dengan teori growth mindset, menunjukkan bahwa pola pikir dan kebiasaan kecil yang dilakukan setiap hari punya dampak besar terhadap pencapaian seseorang.
Dilansir dari Expert Editor pada Selasa (12/5), terdapat 8 kebiasaan harian yang sering dimiliki orang-orang yang awalnya biasa saja, tetapi kemudian berkembang menjadi sangat sukses menurut sudut pandang psikologi modern.
1. Memulai Hari dengan Tujuan yang Jelas
Orang yang sukses jarang memulai hari secara acak. Mereka biasanya memiliki arah yang jelas: apa yang ingin dicapai hari itu.
Psikologi menyebut ini sebagai goal priming, yaitu kondisi ketika otak diarahkan sejak awal untuk fokus pada tujuan tertentu. Hal ini membantu mengurangi distraksi dan meningkatkan produktivitas.
Mereka tidak harus membuat rencana besar setiap hari, cukup tiga prioritas utama yang benar-benar penting.
2. Melatih Disiplin, Bukan Menunggu Motivasi
Salah satu kesalahpahaman terbesar adalah menunggu motivasi untuk bertindak. Orang sukses justru melakukan kebalikannya: mereka bertindak terlebih dahulu, dan motivasi menyusul.
Penelitian menunjukkan bahwa disiplin lebih stabil dibandingkan motivasi yang fluktuatif. Inilah alasan banyak orang sukses tetap bekerja bahkan ketika mereka tidak “merasa ingin”.
3. Membaca atau Belajar Setiap Hari
Kebiasaan ini sangat umum ditemukan pada individu yang berkembang secara finansial dan intelektual.
Mereka tidak harus membaca buku tebal setiap hari. Bisa artikel, jurnal, atau konten edukatif. Yang penting adalah konsistensi.
Konsep compound learning menunjukkan bahwa pengetahuan kecil yang dikumpulkan setiap hari akan berkembang menjadi keunggulan besar dalam jangka panjang.
4. Mengelola Emosi dengan Sadar
Orang yang sukses bukan berarti tidak pernah stres atau marah. Perbedaannya adalah mereka lebih sadar dalam mengelola emosi.
Teknik seperti mindfulness, journaling, atau refleksi diri membantu otak mengatur respons emosional secara lebih rasional.
Dalam psikologi kognitif, kemampuan ini disebut emotional regulation, yang sangat berpengaruh terhadap kualitas keputusan hidup.
5. Menunda Kepuasan Instan (Delayed Gratification)
Eksperimen terkenal seperti marshmallow test menunjukkan bahwa anak yang mampu menunda kesenangan cenderung lebih sukses di masa depan.
Orang sukses melatih kemampuan ini setiap hari: memilih kerja keras sekarang demi hasil yang lebih besar nanti.
Ini bukan tentang menahan diri secara ekstrem, tetapi tentang keseimbangan antara kesenangan jangka pendek dan tujuan jangka panjang.
6. Menjaga Lingkungan Sosial yang Positif
Lingkungan sangat memengaruhi cara berpikir dan perilaku seseorang.
Orang sukses biasanya secara sadar memilih bergaul dengan individu yang mendukung pertumbuhan mereka, bukan yang menghambat.
Dalam psikologi sosial, ini dikenal sebagai social contagion effect, yaitu bagaimana kebiasaan dan mindset bisa “menular” dari lingkungan sekitar.
7. Evaluasi Diri Setiap Hari
Kebiasaan refleksi adalah salah satu yang paling sering diabaikan, padahal sangat kuat dampaknya.
Orang sukses biasanya bertanya pada diri sendiri di akhir hari:
Apa yang sudah berjalan baik?
Apa yang bisa diperbaiki?
Apa yang bisa dilakukan lebih baik besok?
Proses ini membantu otak belajar dari pengalaman secara lebih cepat.
8. Konsistensi Kecil yang Tidak Terlihat
Banyak orang mengira kesuksesan datang dari langkah besar. Padahal, psikologi perilaku menunjukkan bahwa perubahan besar berasal dari kebiasaan kecil yang dilakukan berulang.
Konsep ini diperkuat oleh Atomic Habits karya James Clear, yang menjelaskan bahwa peningkatan 1% setiap hari akan menghasilkan perubahan besar dalam jangka panjang.
Orang sukses tidak selalu melakukan hal spektakuler, tetapi mereka konsisten dalam hal kecil yang benar.
Kesimpulan
Kesuksesan bukanlah kejadian tiba-tiba, melainkan akumulasi dari kebiasaan harian yang sederhana namun konsisten. Psikologi modern menunjukkan bahwa siapa pun—bahkan orang biasa—memiliki peluang yang sama untuk berkembang jika mereka membangun pola perilaku yang tepat.
Delapan kebiasaan di atas bukanlah “rahasia instan”, tetapi fondasi yang jika dilakukan terus-menerus dapat mengubah arah hidup seseorang secara signifikan.
