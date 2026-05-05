9 Buku yang Wajib Dibaca Setidaknya Sekali Seumur Hidup Menurut Psikologi, Apa Sajakah Itu?

seseorang yang yang membaca buku di usia tua./Magnific/pressfoto
JawaPos.com - Membaca bukan hanya aktivitas mengisi waktu, tetapi juga cara memperluas kesadaran diri. Dalam psikologi, buku sering dipandang sebagai “simulasi pengalaman hidup”—kita belajar tanpa harus mengalami langsung.
Beberapa karya bahkan mampu mengubah cara kita memandang realitas, emosi, dan hubungan sosial.
Dilansir dari Expert Editor pada Senin (4/5), terdapat sembilan buku yang memiliki dampak psikologis mendalam bagi pembacanya.
1. Man’s Search for Meaning – Viktor E. Frankl
Buku ini lahir dari pengalaman nyata di kamp konsentrasi Nazi. Frankl, seorang psikiater, menunjukkan bahwa manusia tetap bisa menemukan makna bahkan dalam penderitaan ekstrem.
Nilai psikologis:
Konsep logotherapy (mencari makna hidup)
Ketahanan mental (resilience)
Makna sebagai sumber kekuatan hidup
Buku ini sering digunakan dalam terapi untuk membantu individu menghadapi krisis eksistensial.
2. Thinking, Fast and Slow – Daniel Kahneman
Ditulis oleh peraih Nobel, buku ini menjelaskan dua sistem berpikir manusia: cepat (intuitif) dan lambat (rasional).
