Orang yang Tidak Pernah Membagikan Hal Pribadi di Media Sosial Biasanya Menunjukkan 7 Ciri Unik Ini Menurut Psikologi

seseorang yang tidak pernah membagikan hal pribadi di media sosial.
JawaPos.com - Di era digital saat ini, media sosial telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Banyak orang dengan mudah membagikan momen pribadi—mulai dari hal sepele seperti makanan hingga peristiwa penting dalam hidup.
Namun, di tengah budaya “oversharing” ini, ada juga individu yang memilih untuk tetap diam dan menjaga kehidupan pribadinya tetap tertutup.
Menariknya, keputusan untuk tidak membagikan hal pribadi di media sosial bukan sekadar soal kebiasaan, tetapi sering kali mencerminkan karakter psikologis tertentu.
Menurut berbagai perspektif dalam psikologi, orang-orang ini cenderung memiliki ciri-ciri unik yang membedakan mereka dari kebanyakan pengguna media sosial.
Dilansir dari Expert Editor pada Minggu (3/5), terdapat tujuh ciri khas tersebut:
1. Memiliki Batasan Pribadi yang Kuat
Orang yang jarang atau tidak pernah membagikan kehidupan pribadinya biasanya memiliki batasan (boundaries) yang jelas. Mereka memahami mana yang layak untuk konsumsi publik dan mana yang seharusnya tetap menjadi ranah pribadi.
Dalam psikologi, kemampuan menetapkan batasan ini sering dikaitkan dengan kesehatan mental yang baik. Mereka tidak merasa perlu validasi dari luar untuk merasa berharga, sehingga tidak terdorong untuk “membuka diri” secara berlebihan di dunia maya.
2. Tidak Bergantung pada Validasi Sosial
Banyak orang membagikan sesuatu di media sosial untuk mendapatkan respons berupa “like”, komentar, atau perhatian. Sebaliknya, individu yang tertutup secara digital cenderung tidak menggantungkan rasa percaya diri mereka pada reaksi orang lain.
