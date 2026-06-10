Netflix Uji Fitur Klip Vertikal Mirip Media Sosial, Indonesia Masuk Daftar Berikutnya

Ilustrasi fitur baru Netflix disiapkan untuk para pengguna. (Istimewa)
JawaPos.com - Cara pengguna menemukan tontonan di platform streaming terus berubah. Menjawab tren konsumsi konten yang semakin cepat dan didominasi video pendek, Netflix mulai mengembangkan pengalaman baru di aplikasi selulernya melalui fitur video vertikal bernama Klip, yang dirancang untuk membantu pengguna menemukan tayangan secara lebih personal.
Fitur tersebut sebelumnya telah tersedia di sejumlah negara Asia Pasifik seperti Australia, Selandia Baru, Filipina, India, dan Malaysia. Netflix memastikan pembaruan akan mulai hadir di Korea Selatan dan Jepang pada Juli mendatang, sebelum diperluas ke lebih banyak negara di kawasan, termasuk Indonesia.
Langkah ini menunjukkan bagaimana teknologi rekomendasi kini menjadi fokus utama platform streaming dalam mempertahankan perhatian pengguna yang semakin terbiasa dengan format video pendek ala media sosial.
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Melalui fitur Klip, pengguna dapat menonton cuplikan vertikal dari film atau serial, menyimpan judul ke daftar tontonan, membagikannya ke teman, hingga langsung membuka halaman tayangan untuk mulai menonton. Seluruh rekomendasi yang muncul dalam feed Klip akan disesuaikan dengan kebiasaan menonton masing-masing pengguna.
Chief Product & Technology Officer Netflix, Elizabeth Stone, mengatakan inovasi menjadi elemen penting dalam pengembangan layanan perusahaan di tengah perubahan perilaku konsumen digital.
"Dengan terus beradaptasi terhadap preferensi anggota, menghadirkan format konten baru, serta menyediakan berbagai teknologi yang membantu kreator menghidupkan cerita mereka dengan cara-cara baru, kami ingin menjadikan Netflix sebagai destinasi utama untuk menikmati hiburan yang relevan dan menarik, baik secara lokal maupun global," ujar Stone melalui webinar pada Rabu (10/6).
Perang Rekomendasi Konten Masuk Babak Baru
Bukan hanya menghadirkan katalog yang lebih besar, platform streaming kini berlomba menciptakan sistem penemuan konten yang lebih efektif.
Netflix mengungkapkan sedang mengembangkan berbagai koleksi tematik dan halaman kurasi yang disesuaikan dengan minat pengguna. Koleksi tersebut mencakup tema global maupun lokal, mulai dari momen perayaan hingga kategori berdasarkan hobi tertentu.
Salah satu contoh terbaru adalah halaman khusus bertajuk 'Diadaptasi Dari Buku Favoritmu_, yang membantu pengguna menemukan serial dan film yang berasal dari novel atau karya sastra populer.
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