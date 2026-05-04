Orang yang Biasa Mendapatkan Rasa Hormat Tanpa Menuntutnya Biasanya Memiliki 8 Ciri Ini Menurut Psikologi

seseorang yang mendapatkan rasa hormat./Magnific/yanalya
JawaPos.com - Rasa hormat adalah sesuatu yang tidak bisa dipaksakan. Ia tidak lahir dari jabatan, kekuasaan, atau sekadar kata-kata, melainkan dari sikap, konsistensi, dan cara seseorang memperlakukan orang lain.
Dalam psikologi sosial, rasa hormat sering kali muncul secara alami ketika seseorang menunjukkan kualitas tertentu yang membuat orang lain merasa aman, dihargai, dan terinspirasi.
Dilansir dari Expert Editor pada Minggu (3/5), orang-orang yang paling dihormati justru jarang meminta atau menuntutnya. Mereka tidak perlu meninggikan suara atau menunjukkan dominasi. Kehadiran mereka saja sudah cukup untuk membuat orang lain segan sekaligus respek.
Lalu, apa saja ciri-ciri orang seperti ini?
1. Konsisten antara kata dan tindakan
Orang yang dihormati memiliki integritas tinggi. Apa yang mereka katakan selaras dengan apa yang mereka lakukan. Dalam psikologi, konsistensi ini menciptakan kepercayaan, dan kepercayaan adalah fondasi utama dari rasa hormat.
Mereka tidak mudah berubah sikap hanya demi menyenangkan orang lain. Prinsip mereka jelas, dan mereka berpegang teguh pada nilai tersebut, bahkan ketika tidak ada yang melihat.
2. Tidak haus validasi
Salah satu tanda kuat dari kepercayaan diri yang sehat adalah tidak bergantung pada pengakuan orang lain. Orang yang dihormati tidak sibuk mencari pujian atau pengakuan.
Ironisnya, justru karena mereka tidak mencarinya, orang lain dengan sendirinya memberikan penghargaan tersebut. Dalam psikologi, ini berkaitan dengan konsep self-worth yang stabil.
14 Kuliner Malam Bandung yang Paling Enak dan Selalu Ramai hingga Larut Malam dengan Suasana Seru dan Rasa Lezat
Bocoran Soal CAT Seleksi Manajer Koperasi Merah Putih 2026
Jika Persija Jakarta Gagal Juara, The Jakmania Punya Kesempatan Melihat Bobotoh Menangis
Tak Peduli Larangan ke Jepara, The Jakmania Sebut Kebiasaan atau Takut Main di Jakarta saat Persija Jamu Persib
18 Rekomendasi Kuliner di Tangerang untuk Keluarga, Tempat Makan Favorit dari Tradisional sampai Modern
Persebaya Surabaya Rayakan Kembalinya Bruno Moreira, Bonek Kompak Satu Suara
Pesan Haru Milos Raickovic ke Bonek! Gelandang Persebaya Surabaya Sudah Berikan Segalanya Musim Ini
12 Restoran Sunda Paling Enak di Jakarta, Tempat Makan dengan Menu Tradisional Khas dari Tanah Pasundan
Korban Dicekoki Miras Hingga Tak Sadar, Pelaku Pemerkosaan Cipondoh Masih Dicari
Link Live Streaming Semifinal Uber Cup 2026 Indonesia vs Korea Selatan dan Line-up Pertandingan