Orang yang Biasa Mendapatkan Rasa Hormat Tanpa Menuntutnya Biasanya Memiliki 8 Ciri Ini Menurut Psikologi

JawaPos.com - Rasa hormat adalah sesuatu yang tidak bisa dipaksakan. Ia tidak lahir dari jabatan, kekuasaan, atau sekadar kata-kata, melainkan dari sikap, konsistensi, dan cara seseorang memperlakukan orang lain.

Dalam psikologi sosial, rasa hormat sering kali muncul secara alami ketika seseorang menunjukkan kualitas tertentu yang membuat orang lain merasa aman, dihargai, dan terinspirasi.

Dilansir dari Expert Editor pada Minggu (3/5), orang-orang yang paling dihormati justru jarang meminta atau menuntutnya. Mereka tidak perlu meninggikan suara atau menunjukkan dominasi. Kehadiran mereka saja sudah cukup untuk membuat orang lain segan sekaligus respek.

Lalu, apa saja ciri-ciri orang seperti ini?

1. Konsisten antara kata dan tindakan

Orang yang dihormati memiliki integritas tinggi. Apa yang mereka katakan selaras dengan apa yang mereka lakukan. Dalam psikologi, konsistensi ini menciptakan kepercayaan, dan kepercayaan adalah fondasi utama dari rasa hormat.

Mereka tidak mudah berubah sikap hanya demi menyenangkan orang lain. Prinsip mereka jelas, dan mereka berpegang teguh pada nilai tersebut, bahkan ketika tidak ada yang melihat.

2. Tidak haus validasi

Salah satu tanda kuat dari kepercayaan diri yang sehat adalah tidak bergantung pada pengakuan orang lain. Orang yang dihormati tidak sibuk mencari pujian atau pengakuan.