Orang Memancarkan Kelas Tanpa Mengucapkan Sepatah Kata Pun Biasanya Melakukan 8 Hal Ini Menurut Psikologi

seseorang yang memancarkan kelas tanpa mengucapkan kata apapun./Magnific/prostooleh
JawaPos.com - Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering bertemu seseorang yang langsung terlihat “berkelas” tanpa harus banyak bicara.
Mereka tidak perlu menunjukkan kekayaan, jabatan, atau kepintaran secara terang-terangan—namun ada sesuatu dari cara mereka membawa diri yang membuat orang lain segan sekaligus hormat.
Menariknya, psikologi menunjukkan bahwa kesan ini bukan kebetulan. Ada pola perilaku tertentu yang secara konsisten dilakukan oleh orang-orang yang memancarkan kelas secara alami.
Dilansir dari Expert Editor pada Minggu (3/5), terdapat delapan hal yang biasanya mereka lakukan.
1. Bahasa Tubuh yang Tenang dan Terkendali
Orang yang berkelas cenderung memiliki bahasa tubuh yang stabil. Mereka tidak gelisah, tidak tergesa-gesa, dan tidak melakukan gerakan berlebihan.
Psikologi menyebutkan bahwa ketenangan fisik mencerminkan kontrol diri yang tinggi. Ketika seseorang mampu mengendalikan tubuhnya, orang lain secara otomatis menganggapnya lebih percaya diri dan matang.
2. Kontak Mata yang Tepat
Mereka tahu kapan harus melakukan kontak mata—tidak menatap terlalu tajam, tapi juga tidak menghindar.
Kontak mata yang seimbang memberi kesan kejujuran, rasa hormat, dan kehadiran penuh. Ini adalah bentuk komunikasi nonverbal yang sangat kuat.
14 Kuliner Malam Bandung yang Paling Enak dan Selalu Ramai hingga Larut Malam dengan Suasana Seru dan Rasa Lezat
Bocoran Soal CAT Seleksi Manajer Koperasi Merah Putih 2026
Jika Persija Jakarta Gagal Juara, The Jakmania Punya Kesempatan Melihat Bobotoh Menangis
Tak Peduli Larangan ke Jepara, The Jakmania Sebut Kebiasaan atau Takut Main di Jakarta saat Persija Jamu Persib
18 Rekomendasi Kuliner di Tangerang untuk Keluarga, Tempat Makan Favorit dari Tradisional sampai Modern
Persebaya Surabaya Rayakan Kembalinya Bruno Moreira, Bonek Kompak Satu Suara
Pesan Haru Milos Raickovic ke Bonek! Gelandang Persebaya Surabaya Sudah Berikan Segalanya Musim Ini
12 Restoran Sunda Paling Enak di Jakarta, Tempat Makan dengan Menu Tradisional Khas dari Tanah Pasundan
Korban Dicekoki Miras Hingga Tak Sadar, Pelaku Pemerkosaan Cipondoh Masih Dicari
Link Live Streaming Semifinal Uber Cup 2026 Indonesia vs Korea Selatan dan Line-up Pertandingan