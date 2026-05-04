Pernah Berpura-pura Sakit untuk Menghindari Keluar Rumah? 9 Kebenaran Ini Akan Terasa Sangat Dekat dengan Perasaan Anda Menurut Psikologi

JawaPos.com - Pernahkah Anda merasa ingin sekali membatalkan rencana, tapi tidak tahu bagaimana cara menjelaskannya tanpa menyinggung orang lain?

Akhirnya, pilihan paling “aman” yang muncul adalah berpura-pura sakit. Alasan klasik, sederhana, dan—entah kenapa—cukup bisa diterima oleh banyak orang.

Meskipun terdengar sepele atau bahkan sedikit memalukan untuk diakui, fenomena ini sebenarnya cukup umum. Dalam sudut pandang psikologi, tindakan ini bukan sekadar kebohongan kecil, melainkan cerminan dari berbagai proses emosional dan mental yang lebih dalam.

Dilansir dari Expert Editor pada Minggu (3/5), jika Anda pernah melakukannya, berikut 9 kebenaran yang mungkin terasa sangat relate:

1. Anda Sebenarnya Sedang Kelelahan Secara Mental

Sering kali, “sakit” yang Anda klaim bukanlah sakit fisik, melainkan kelelahan mental yang sulit dijelaskan. Pikiran terasa penuh, energi sosial habis, dan bahkan hal-hal sederhana terasa berat.

Psikologi menyebut ini sebagai mental fatigue. Tubuh Anda mungkin baik-baik saja, tetapi otak Anda butuh istirahat.

2. Anda Mengalami Social Burnout

Tidak semua orang selalu siap untuk bersosialisasi. Jika Anda terlalu sering berinteraksi tanpa jeda, Anda bisa mengalami social burnout—kondisi di mana interaksi sosial terasa menguras, bukan menyenangkan.