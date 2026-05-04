7 Kalimat yang Sering Diucapkan Orang Egois Tanpa Disadari Menurut Psikologi, Apa Sajakah Itu?

seseorang yang sering dianggap egois./Magnific/dragonimages
JawaPos.com - Dalam kehidupan sehari-hari, tidak semua bentuk keegoisan terlihat jelas. Banyak orang menganggap dirinya “normal” atau bahkan “baik-baik saja”, padahal cara berbicara mereka sering mencerminkan pola pikir yang berpusat pada diri sendiri.
Menariknya, menurut psikologi, keegoisan tidak selalu muncul dalam bentuk tindakan besar—justru sering terlihat dari kalimat-kalimat sederhana yang diucapkan berulang kali.
Ucapan ini sering terdengar sepele, tapi sebenarnya mengandung pesan implisit yang cukup kuat: kurangnya empati, keinginan mendominasi, atau kesulitan memahami perspektif orang lain.
Dilansir dari Expert Editor pada Minggu (3/5), terdapat tujuh kalimat yang sering diucapkan orang egois tanpa mereka sadari.
1. “Aku cuma jujur kok”
Sekilas, ini terdengar seperti kejujuran yang baik. Tapi dalam banyak kasus, kalimat ini digunakan sebagai pembenaran untuk menyampaikan sesuatu dengan cara yang menyakitkan.
Secara psikologis, ini berkaitan dengan low empathy awareness—ketidakmampuan atau ketidaksediaan mempertimbangkan perasaan orang lain. Orang yang benar-benar empatik tetap bisa jujur tanpa harus menyakiti.
Makna tersembunyi:
“Aku tidak mau repot memikirkan perasaanmu.”
2. “Ya tapi aku kan juga capek”
Kalimat ini sering muncul ketika seseorang sedang diminta memahami kondisi orang lain, tapi justru membelokkan fokus kembali ke dirinya.
