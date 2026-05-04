JawaPos.com - Jika masa kecil yang suka membaca, Anda mungkin dapat mengingat kedamaian yang Anda rasakan saat menemukan tempat yang nyaman untuk membaca buku yang bagus.

Apa pun yang terjadi di sekitar Anda, sebuah buku dapat membawa Anda ke suatu tempat yang damai atau mengasyikkan atau ajaib. Anak-anak yang suka membaca sering merasa memiliki teman ke mana pun mereka pergi, di dalam buku mereka, menghibur dan menghibur mereka kapan pun dibutuhkan.

Tetapi membaca lebih dari sekadar sumber kenyamanan atau kesenangan. Ini juga membantu Anda mengembangkan begitu banyak sifat berharga, yang kemungkinan besar Anda bawa hingga dewasa dan tidak pernah Anda sadari sebagian karena kecintaan Anda pada membaca.

Jika Anda suka membaca buku saat kecil, kemungkinan besar Anda memiliki 7 sifat langka yang membuat iri orang lain

1. Kesediaan untuk berubah pikiran

Orang-orang yang suka membaca sebagai anak-anak bersedia mempertanyakan asumsi mereka sendiri dan berubah pikiran jika ada bukti yang cukup.

Tidak mengherankan jika Anda mengerti alasannya. Lagi pula, jika Anda menghabiskan setiap hari membaca tentang perspektif orang lain, menjelajahi "mengapa "dan" bagaimana " karakter yang berbeda, Anda dikondisikan untuk melihat dunia melalui lensa yang lebih luas.

Karena itu, orang yang suka membaca secara tidak sadar memikirkan asumsi mereka sendiri dan, sebagai tambahan, realitas mereka. Mereka mempertanyakan mengapa mereka berpikir seperti itu, dan bagaimana cara berpikir mereka dipengaruhi oleh orang lain.