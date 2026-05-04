Jika Anda Ingin Terlihat dan Merasa Lebih Muda dalam 30 Hari, Ucapkan Selamat Tinggal pada 6 Kebiasaan Ini Menurut Psikologi

seseorang yang merasa lebih muda dalam 30 hari / foto: Magnific/user7707632
JawaPos.com - Banyak orang mengira bahwa terlihat dan merasa muda hanyalah soal genetika atau perawatan fisik semata. Padahal, psikologi modern menunjukkan bahwa kebiasaan sehari-hari—terutama pola pikir dan perilaku mental—memiliki pengaruh besar terhadap bagaimana kita menua, baik secara fisik maupun emosional.
Menariknya, perubahan kecil dalam kebiasaan bisa memberikan dampak yang signifikan hanya dalam waktu 30 hari.
Dilansir dari Expert Editor pada Sabtu (2/5), jika Anda ingin meningkatkan energi, memperbaiki suasana hati, dan bahkan terlihat lebih segar, mungkin saatnya mengucapkan selamat tinggal pada beberapa kebiasaan berikut ini.
1. Terlalu Sering Mengeluh
Mengeluh memang terasa melegakan sesaat, tetapi jika menjadi kebiasaan, hal ini bisa memperkuat pola pikir negatif. Psikologi menunjukkan bahwa otak kita cenderung mengikuti apa yang sering kita ulang. Semakin sering Anda mengeluh, semakin mudah otak Anda menemukan hal-hal yang salah.
Akibatnya:
Stres meningkat
Energi mental terkuras
Wajah terlihat lebih tegang dan lelah
Sebaliknya, mengganti keluhan dengan rasa syukur dapat memberikan efek sebaliknya—membuat Anda tampak lebih ringan, lebih tenang, dan lebih “hidup”.
2. Kurang Tidur dan Menganggapnya Sepele
Tidur bukan hanya kebutuhan fisik, tetapi juga kebutuhan psikologis. Kurang tidur dapat mempercepat penuaan, baik dari sisi penampilan maupun fungsi kognitif.
Dampaknya antara lain:
Kulit tampak kusam
Lingkaran hitam di bawah mata
Mood mudah berubah
Konsentrasi menurun
Dalam 30 hari, memperbaiki pola tidur bisa menjadi salah satu perubahan paling terlihat. Mulailah dengan tidur dan bangun di jam yang konsisten.
3. Terjebak dalam Pikiran Negatif Berulang
Overthinking atau berpikir berlebihan sering kali membuat seseorang terlihat lebih tua dari usianya. Pikiran negatif yang terus berulang memicu stres kronis, yang berdampak langsung pada tubuh.
Secara psikologis:
Pikiran negatif memperkuat kecemasan
Tubuh menghasilkan lebih banyak hormon stres
Wajah kehilangan ekspresi rileks alami
Belajar mengenali dan menghentikan pola pikir ini adalah langkah penting untuk merasa lebih ringan dan awet muda.
4. Menghindari Hal Baru
Banyak orang tanpa sadar berhenti mencoba hal baru seiring bertambahnya usia. Padahal, rasa ingin tahu adalah salah satu ciri utama dari “jiwa muda”.
Menurut psikologi:
Mencoba hal baru merangsang otak
Membantu menjaga fleksibilitas mental
Meningkatkan rasa percaya diri
Hal sederhana seperti belajar hobi baru, mencoba makanan berbeda, atau menjelajahi tempat baru bisa memberikan efek besar dalam 30 hari.
5. Terlalu Keras pada Diri Sendiri
Perfeksionisme dan self-criticism yang berlebihan dapat mempercepat kelelahan mental. Banyak orang merasa harus selalu “cukup baik”, tetapi standar yang terlalu tinggi justru membuat stres meningkat.
Efeknya:
Kehilangan rasa puas
Mudah merasa gagal
Wajah dan bahasa tubuh mencerminkan tekanan
Mengganti kritik diri dengan self-compassion (kasih sayang terhadap diri sendiri) dapat membuat Anda terlihat lebih santai, percaya diri, dan tentunya lebih muda.
6. Kurang Interaksi Sosial yang Berkualitas
Manusia adalah makhluk sosial. Kurangnya koneksi dengan orang lain dapat membuat seseorang merasa lebih tua, kesepian, dan kehilangan semangat hidup.
Penelitian psikologi menunjukkan:
Interaksi sosial meningkatkan hormon kebahagiaan
Mengurangi risiko stres dan depresi
Membantu menjaga vitalitas mental
Tidak harus banyak—yang penting berkualitas. Menghabiskan waktu dengan orang yang tepat bisa membuat perubahan besar dalam waktu singkat.
Penutup
Terlihat dan merasa lebih muda bukan hanya soal krim wajah atau olahraga, tetapi juga tentang bagaimana Anda menjalani hidup sehari-hari. Kebiasaan kecil yang tampaknya sepele ternyata memiliki dampak besar terhadap energi, emosi, dan bahkan penampilan Anda.
Dalam 30 hari, Anda mungkin tidak bisa mengubah segalanya. Namun, dengan mulai mengurangi enam kebiasaan di atas, Anda bisa merasakan perubahan nyata—lebih ringan, lebih segar, dan lebih “hidup”.
14 Kuliner Malam Bandung yang Paling Enak dan Selalu Ramai hingga Larut Malam dengan Suasana Seru dan Rasa Lezat
Bocoran Soal CAT Seleksi Manajer Koperasi Merah Putih 2026
Jika Persija Jakarta Gagal Juara, The Jakmania Punya Kesempatan Melihat Bobotoh Menangis
Tak Peduli Larangan ke Jepara, The Jakmania Sebut Kebiasaan atau Takut Main di Jakarta saat Persija Jamu Persib
18 Rekomendasi Kuliner di Tangerang untuk Keluarga, Tempat Makan Favorit dari Tradisional sampai Modern
Persebaya Surabaya Rayakan Kembalinya Bruno Moreira, Bonek Kompak Satu Suara
Pesan Haru Milos Raickovic ke Bonek! Gelandang Persebaya Surabaya Sudah Berikan Segalanya Musim Ini
12 Restoran Sunda Paling Enak di Jakarta, Tempat Makan dengan Menu Tradisional Khas dari Tanah Pasundan
Korban Dicekoki Miras Hingga Tak Sadar, Pelaku Pemerkosaan Cipondoh Masih Dicari
Link Live Streaming Semifinal Uber Cup 2026 Indonesia vs Korea Selatan dan Line-up Pertandingan