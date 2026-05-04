Jika Anda Ingin Terlihat dan Merasa Lebih Muda dalam 30 Hari, Ucapkan Selamat Tinggal pada 6 Kebiasaan Ini Menurut Psikologi

JawaPos.com - Banyak orang mengira bahwa terlihat dan merasa muda hanyalah soal genetika atau perawatan fisik semata. Padahal, psikologi modern menunjukkan bahwa kebiasaan sehari-hari—terutama pola pikir dan perilaku mental—memiliki pengaruh besar terhadap bagaimana kita menua, baik secara fisik maupun emosional.



Menariknya, perubahan kecil dalam kebiasaan bisa memberikan dampak yang signifikan hanya dalam waktu 30 hari.



Dilansir dari Expert Editor pada Sabtu (2/5), jika Anda ingin meningkatkan energi, memperbaiki suasana hati, dan bahkan terlihat lebih segar, mungkin saatnya mengucapkan selamat tinggal pada beberapa kebiasaan berikut ini.



1. Terlalu Sering Mengeluh



Mengeluh memang terasa melegakan sesaat, tetapi jika menjadi kebiasaan, hal ini bisa memperkuat pola pikir negatif. Psikologi menunjukkan bahwa otak kita cenderung mengikuti apa yang sering kita ulang. Semakin sering Anda mengeluh, semakin mudah otak Anda menemukan hal-hal yang salah.



Akibatnya:



Stres meningkat

Energi mental terkuras

Wajah terlihat lebih tegang dan lelah



Sebaliknya, mengganti keluhan dengan rasa syukur dapat memberikan efek sebaliknya—membuat Anda tampak lebih ringan, lebih tenang, dan lebih “hidup”.



2. Kurang Tidur dan Menganggapnya Sepele



Tidur bukan hanya kebutuhan fisik, tetapi juga kebutuhan psikologis. Kurang tidur dapat mempercepat penuaan, baik dari sisi penampilan maupun fungsi kognitif.



Dampaknya antara lain:



Kulit tampak kusam

Lingkaran hitam di bawah mata

Mood mudah berubah

Konsentrasi menurun



Dalam 30 hari, memperbaiki pola tidur bisa menjadi salah satu perubahan paling terlihat. Mulailah dengan tidur dan bangun di jam yang konsisten.



3. Terjebak dalam Pikiran Negatif Berulang



Overthinking atau berpikir berlebihan sering kali membuat seseorang terlihat lebih tua dari usianya. Pikiran negatif yang terus berulang memicu stres kronis, yang berdampak langsung pada tubuh.



Secara psikologis:



Pikiran negatif memperkuat kecemasan

Tubuh menghasilkan lebih banyak hormon stres

Wajah kehilangan ekspresi rileks alami



Belajar mengenali dan menghentikan pola pikir ini adalah langkah penting untuk merasa lebih ringan dan awet muda.



4. Menghindari Hal Baru



Banyak orang tanpa sadar berhenti mencoba hal baru seiring bertambahnya usia. Padahal, rasa ingin tahu adalah salah satu ciri utama dari “jiwa muda”.



Menurut psikologi:



Mencoba hal baru merangsang otak

Membantu menjaga fleksibilitas mental

Meningkatkan rasa percaya diri



Hal sederhana seperti belajar hobi baru, mencoba makanan berbeda, atau menjelajahi tempat baru bisa memberikan efek besar dalam 30 hari.



5. Terlalu Keras pada Diri Sendiri



Perfeksionisme dan self-criticism yang berlebihan dapat mempercepat kelelahan mental. Banyak orang merasa harus selalu “cukup baik”, tetapi standar yang terlalu tinggi justru membuat stres meningkat.



Efeknya:



Kehilangan rasa puas

Mudah merasa gagal

Wajah dan bahasa tubuh mencerminkan tekanan



Mengganti kritik diri dengan self-compassion (kasih sayang terhadap diri sendiri) dapat membuat Anda terlihat lebih santai, percaya diri, dan tentunya lebih muda.



6. Kurang Interaksi Sosial yang Berkualitas



Manusia adalah makhluk sosial. Kurangnya koneksi dengan orang lain dapat membuat seseorang merasa lebih tua, kesepian, dan kehilangan semangat hidup.



Penelitian psikologi menunjukkan:



Interaksi sosial meningkatkan hormon kebahagiaan

Mengurangi risiko stres dan depresi

Membantu menjaga vitalitas mental



Tidak harus banyak—yang penting berkualitas. Menghabiskan waktu dengan orang yang tepat bisa membuat perubahan besar dalam waktu singkat.



Penutup



Terlihat dan merasa lebih muda bukan hanya soal krim wajah atau olahraga, tetapi juga tentang bagaimana Anda menjalani hidup sehari-hari. Kebiasaan kecil yang tampaknya sepele ternyata memiliki dampak besar terhadap energi, emosi, dan bahkan penampilan Anda.



Dalam 30 hari, Anda mungkin tidak bisa mengubah segalanya. Namun, dengan mulai mengurangi enam kebiasaan di atas, Anda bisa merasakan perubahan nyata—lebih ringan, lebih segar, dan lebih “hidup”.



