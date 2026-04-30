Waspada! 1 dari 100 Orang adalah Psikopat, Kenali 3 Ciri Kepribadian Dark Triad Personality

JawaPos.com - Istilah "psikopat" sering kali membuat kita membayangkan sosok pembunuh berdarah dingin seperti di film-film horor. Namun, kenyataannya jauh lebih mengejutkan dan dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Penelitian menunjukkan bahwa 1 persen dari populasi dunia memenuhi kriteria psikopati, yang artinya 1 dari setiap 100 orang yang Anda temui bisa jadi adalah seorang psikopat.

Sosok ini tidak selalu terlihat menyeramkan. Mereka bisa jadi adalah tetangga yang ramah, rekan kerja yang ambisius, atau bahkan atasan yang berwibawa di kantor. Faktanya, persentase ini melonjak hingga empat kali lipat pada orang-orang yang menduduki posisi kekuasaan tinggi, seperti pemimpin bisnis, pengacara, hingga ahli bedah ternama.

Karena sebagian besar psikopat bukanlah pembunuh, mereka menjadi sangat sulit dikenali di tengah keramaian. Mereka menggunakan pesona dan kecerdasan sosial untuk membaur, sehingga sering kali kita baru menyadari jati diri mereka setelah menjadi korban manipulasi atau pengkhianatan emosional.

Dilansir dari YourTango, para psikolog selama bertahun-tahun telah memetakan tiga ciri kepribadian utama yang dikenal sebagai "Dark Triad Personality". Memahami ketiga karakteristik ini adalah kunci utama untuk melindungi diri Anda dari pengaruh buruk mereka di lingkungan sosial maupun profesional.

1. Machiavellianisme: Si Manipulator Ulung

Orang dengan tingkat Machiavellianisme tinggi adalah mereka yang sangat licik, bermuka dua, dan manipulatif. Bagi mereka, kekuasaan, uang, dan kemenangan adalah segalanya, bahkan jika harus mengabaikan aturan moral atau sosial. Mereka bisa berbohong dan memanipulasi orang lain tanpa merasa bersalah sedikit pun demi mencapai tujuan pribadi.

Manipulasi bagi kelompok ini bukan sekadar strategi, melainkan dorongan yang tak tertahankan. Bagi orang yang memiliki sifat ini, memanipulasi orang lain adalah sebuah dorongan, seperti dorongan seorang pecandu alkohol untuk minum. Kadang mereka melakukannya demi promosi jabatan, namun tak jarang mereka melakukannya hanya untuk kesenangan atau sekadar mengisi waktu luang.

Alat yang mereka gunakan sangat beragam, mulai dari penipuan, intimidasi, hingga pura-pura lemah atau memberikan sanjungan berlebihan. Karena kemampuannya dalam bersandiwara, mereka sering kali terlihat menawan dan sangat disukai saat pertama kali bertemu. Namun, kedok tersebut biasanya akan luntur begitu kepentingan mereka sudah terpenuhi.

Contoh nyata dari sifat ini bisa dilihat pada karakter Amy Dunne dalam film Gone Girl. Ia menggunakan seks, kebohongan, dan rasa bersalah untuk menjadikan orang-orang di sekitarnya sebagai korban. Sifat ini menunjukkan betapa berbahayanya seseorang yang menjadikan manipulasi sebagai senjata utama dalam menjalin hubungan dengan orang lain.