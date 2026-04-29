Jika Anda Pernah Berpura-pura Menerima Panggilan Telepon untuk Menghindari Basa-Basi, Menurut Psikologi Anda Mungkin Memiliki 7 Ciri Ini

JawaPos.com - Pernah berada dalam situasi canggung—bertemu seseorang yang terlalu banyak bicara, atau terjebak dalam percakapan yang terasa melelahkan—lalu tiba-tiba Anda “mendapat telepon penting”? Meski terlihat sepele atau bahkan lucu, kebiasaan ini sebenarnya bisa memberi petunjuk menarik tentang kepribadian Anda dari sudut pandang psikologi.



Berpura-pura menerima panggilan telepon bukan sekadar tindakan spontan, melainkan strategi sosial. Di baliknya, ada mekanisme psikologis yang mencerminkan cara seseorang menghadapi interaksi sosial, tekanan, dan kebutuhan pribadi.



Dilansir dari Expert Editor pada Selasa (28/4), terdapat tujuh ciri yang mungkin Anda miliki jika pernah melakukan hal ini.



1. Cenderung Menghindari Konflik



Jika Anda memilih “kabur halus” daripada mengatakan secara langsung bahwa Anda ingin mengakhiri percakapan, ini bisa menunjukkan kecenderungan menghindari konflik. Anda mungkin tidak nyaman menolak atau memotong pembicaraan karena takut dianggap tidak sopan atau menyakiti perasaan orang lain.



Alih-alih jujur, Anda memilih jalan yang terasa lebih aman—meski tidak sepenuhnya autentik.



2. Memiliki Sensitivitas Sosial yang Tinggi



Orang yang melakukan ini sering kali sangat peka terhadap situasi sosial. Anda bisa membaca suasana, memahami ekspektasi, dan tahu kapan percakapan terasa “dipaksakan”. Namun, sensitivitas ini juga membuat Anda berhati-hati berlebihan dalam bertindak.



Anda ingin menjaga harmoni, bahkan jika itu berarti mengorbankan kenyamanan diri sendiri.



3. Introvert atau Cepat Lelah Secara Sosial



Berpura-pura menerima telepon bisa menjadi tanda bahwa Anda mudah kehabisan energi dalam interaksi sosial. Bagi banyak orang introvert, percakapan ringan (small talk) terasa melelahkan, terutama jika berlangsung lama atau tidak bermakna.



Tindakan ini menjadi “jalan keluar cepat” untuk mengisi ulang energi tanpa harus menjelaskan panjang lebar.



4. Memiliki Batasan Pribadi, Tapi Sulit Mengungkapkannya



Menariknya, kebiasaan ini juga bisa menunjukkan bahwa Anda sebenarnya memiliki batasan yang jelas—Anda tahu kapan ingin berhenti berbicara. Namun, tantangannya adalah Anda belum terbiasa mengomunikasikan batasan tersebut secara langsung.



Akibatnya, Anda menggunakan strategi tidak langsung seperti “panggilan palsu”.



5. Cenderung Overthinking dalam Situasi Sosial



Apakah Anda sering memikirkan, “Nanti dia tersinggung nggak ya kalau saya pergi?” Jika iya, ini bisa jadi tanda overthinking. Anda terlalu banyak mempertimbangkan reaksi orang lain, sehingga tindakan sederhana seperti mengakhiri percakapan terasa rumit.



Berpura-pura sibuk menjadi cara untuk menghindari kecemasan tersebut.



6. Adaptif dan Kreatif dalam Situasi Canggung



Di sisi lain, ini juga menunjukkan kemampuan adaptasi yang cukup tinggi. Anda mampu menemukan solusi cepat dalam situasi sosial yang tidak nyaman. Meski caranya tidak selalu ideal, ini mencerminkan kreativitas dalam menghadapi tekanan sosial.



Beberapa orang bahkan melakukannya dengan sangat “meyakinkan”—lengkap dengan ekspresi serius dan langkah menjauh.



7. Mengutamakan Kenyamanan Emosional Diri



Pada akhirnya, tindakan ini adalah bentuk perlindungan diri. Anda memilih keluar dari situasi yang tidak nyaman demi menjaga keseimbangan emosional. Ini bukan hal yang salah—setiap orang punya cara masing-masing untuk menjaga dirinya.



Namun, jika terlalu sering dilakukan, bisa jadi ini tanda bahwa Anda perlu belajar cara yang lebih sehat dan jujur untuk mengekspresikan kebutuhan Anda.



Penutup: Perlu Diubah atau Tidak?



Berpura-pura menerima panggilan telepon bukanlah “kesalahan besar”, tapi bisa menjadi sinyal bahwa ada pola komunikasi yang perlu diperbaiki. Belajar mengatakan, “Maaf, saya harus pergi sekarang,” dengan sopan dan jujur adalah keterampilan penting dalam hubungan sosial.



Kejujuran yang disampaikan dengan empati biasanya jauh lebih dihargai daripada alasan yang dibuat-buat.



