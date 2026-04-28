Orang yang Sangat Menjaga Kedamaian Batin Biasanya Memiliki 8 Kebiasaan Ini Menurut Psikologi

JawaPos.com - Di tengah dunia yang serba cepat, penuh tekanan, dan sering kali kacau, ada sebagian orang yang tampak tetap tenang. Mereka tidak mudah terpancing emosi, tidak reaktif terhadap drama, dan terlihat “adem” menjalani hidup. Bukan karena hidup mereka tanpa masalah, tetapi karena mereka tahu bagaimana menjaga kedamaian batin.



Dalam perspektif psikologi, kedamaian batin bukan sesuatu yang muncul begitu saja. Ia adalah hasil dari kebiasaan yang dibangun secara sadar dan konsisten. Orang-orang yang memiliki ketenangan ini biasanya mempraktikkan pola pikir dan perilaku tertentu dalam kehidupan sehari-hari.



Dilansir dari Expert Editor pada Minggu (26/4), terdapat 8 kebiasaan yang umumnya dimiliki oleh mereka yang sangat menjaga kedamaian batin:



1. Memilih dengan Sadar Apa yang Layak Dipikirkan



Orang yang damai secara batin tidak membiarkan pikirannya dipenuhi oleh hal-hal yang tidak penting. Mereka sadar bahwa tidak semua hal perlu dipikirkan secara mendalam.



Dalam psikologi kognitif, ini berkaitan dengan kemampuan cognitive filtering—menyaring informasi yang masuk ke pikiran. Mereka tidak membuang energi untuk hal-hal di luar kendali, seperti opini orang lain atau kejadian masa lalu yang tidak bisa diubah.



Alih-alih overthinking, mereka bertanya:

“Apakah ini benar-benar penting untuk hidupku?”



2. Tidak Reaktif terhadap Emosi Sesaat



Mereka tetap merasakan emosi—marah, sedih, kecewa—tetapi tidak langsung bereaksi. Ada jeda antara stimulus dan respons.



Konsep ini dikenal dalam psikologi sebagai emotional regulation. Orang yang damai mampu mengenali emosinya tanpa harus dikendalikan olehnya.



Mereka tidak langsung membalas pesan saat emosi memuncak, tidak langsung bereaksi saat dikritik, dan tidak membuat keputusan besar saat sedang tidak stabil.



3. Menerima Hal yang Tidak Bisa Dikendalikan



Salah satu sumber stres terbesar adalah mencoba mengontrol hal-hal yang sebenarnya di luar kendali.



Orang dengan kedamaian batin tinggi memahami batas kontrol mereka. Mereka menerima kenyataan tanpa harus selalu menyukainya.



Ini sejalan dengan konsep radical acceptance dalam psikologi—menerima realitas apa adanya sebagai langkah awal untuk bergerak maju, bukan sebagai bentuk menyerah.



4. Menjaga Batasan (Boundaries) dengan Tegas



Mereka tahu kapan harus berkata “tidak”. Bukan karena egois, tetapi karena mereka menghargai energi dan kesehatan mentalnya.



Secara psikologis, ini berkaitan dengan assertiveness. Orang yang damai tidak merasa bersalah saat melindungi dirinya dari hal-hal yang menguras energi, seperti hubungan toksik atau tuntutan yang berlebihan.



Batasan yang sehat membantu mereka tetap stabil secara emosional.



5. Tidak Bergantung pada Validasi Eksternal



Mereka tidak menjadikan pujian sebagai sumber utama kebahagiaan, dan tidak hancur karena kritik.



Orang dengan kedamaian batin memiliki internal locus of control, yaitu keyakinan bahwa nilai diri mereka tidak ditentukan oleh orang lain.



Mereka mengenal diri sendiri dengan cukup baik, sehingga tidak perlu terus-menerus mencari pengakuan.



6. Meluangkan Waktu untuk Diri Sendiri



Mereka secara sadar menciptakan ruang untuk diam, refleksi, dan recharge.



Dalam psikologi, ini berkaitan dengan self-awareness dan mindfulness. Waktu sendiri bukan dianggap kesepian, tetapi sebagai kebutuhan untuk menjaga keseimbangan mental.



Bisa dalam bentuk membaca, berjalan sendiri, menulis jurnal, atau sekadar duduk tanpa distraksi.



7. Fokus pada Hal yang Bisa Dikendalikan



Daripada mengkhawatirkan masa depan yang belum pasti, mereka memilih fokus pada tindakan kecil yang bisa dilakukan saat ini.



Ini mencerminkan prinsip dalam behavioral psychology: perubahan nyata datang dari tindakan konkret, bukan hanya kekhawatiran.



Mereka tidak terjebak dalam “what if”, tetapi bergerak dengan “what now”.



8. Memilih Lingkungan yang Mendukung



Lingkungan sangat memengaruhi kondisi mental. Orang yang menjaga kedamaian batin cenderung selektif terhadap orang-orang di sekitarnya.



Mereka lebih memilih hubungan yang sehat, suportif, dan jujur, daripada hubungan yang penuh drama atau manipulasi.



Dalam psikologi sosial, ini berkaitan dengan emotional contagion—emosi bisa menular. Karena itu, mereka menjaga agar berada di lingkungan yang membawa ketenangan, bukan kekacauan.



Penutup



Kedamaian batin bukan berarti hidup tanpa masalah, tetapi kemampuan untuk tetap stabil di tengah masalah. Ini bukan sesuatu yang dimiliki sejak lahir, melainkan hasil dari kebiasaan yang dilatih setiap hari.



Kabar baiknya, kebiasaan-kebiasaan ini bisa dipelajari oleh siapa saja. Tidak perlu langsung sempurna—cukup mulai dari satu kebiasaan kecil, lalu konsisten.



