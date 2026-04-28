Jika Anda Ingin Berjalan Tanpa Rasa Sakit Di Usia 70-an, Ucapkan Selamat Tinggal pada 8 Kebiasaan Kecil Ini Menurut Psikologi

JawaPos.com - Berjalan dengan nyaman di usia 70-an bukan sekadar soal keberuntungan atau faktor genetik. Psikologi modern menunjukkan bahwa kebiasaan kecil yang kita lakukan setiap hari—sering kali tanpa sadar—punya dampak besar terhadap kesehatan tubuh jangka panjang, termasuk kemampuan kita untuk tetap aktif tanpa rasa sakit di usia lanjut.



Menariknya, banyak dari kebiasaan ini tampak sepele. Namun jika dibiarkan bertahun-tahun, mereka bisa melemahkan otot, sendi, hingga pola pikir kita terhadap kesehatan.



Dilansir dari Expert Editor pada Minggu (26/4), jika Anda ingin tetap lincah dan bebas nyeri di masa tua, ada baiknya mulai mengucapkan selamat tinggal pada delapan kebiasaan berikut.



1. Terlalu Lama Duduk Tanpa Bergerak



Gaya hidup sedentari adalah salah satu “musuh diam-diam” bagi tubuh. Duduk terlalu lama melemahkan otot inti, memperburuk postur, dan mengurangi fleksibilitas sendi.



Dari sudut pandang psikologi, kebiasaan ini sering dipicu oleh rasa nyaman dan “zona aman”. Kita cenderung memilih kemudahan jangka pendek daripada manfaat jangka panjang. Padahal, tubuh manusia dirancang untuk bergerak.



Solusi: Biasakan berdiri atau berjalan ringan setiap 30–60 menit.



2. Mengabaikan Sinyal Kecil dari Tubuh



Nyeri ringan di lutut, punggung kaku, atau pegal setelah aktivitas sering diabaikan. Banyak orang berpikir, “Ah, nanti juga hilang.”



Secara psikologis, ini disebut denial ringan—kecenderungan menunda perhatian terhadap masalah kecil. Padahal, sinyal kecil adalah peringatan dini.



Solusi: Dengarkan tubuh Anda. Tangani masalah kecil sebelum menjadi kronis.



3. Postur Tubuh yang Buruk



Membungkuk saat duduk, menunduk terlalu lama saat melihat ponsel—ini tampak sepele, tapi efeknya besar.



Psikologi menunjukkan bahwa kebiasaan postur sering terbentuk dari ketidaksadaran. Kita tidak menyadari posisi tubuh kita hingga rasa sakit muncul.



Solusi: Latih kesadaran tubuh (body awareness) dan perbaiki postur secara konsisten.



4. Jarang Melakukan Peregangan



Banyak orang fokus pada olahraga berat, tapi melupakan peregangan. Padahal fleksibilitas adalah kunci untuk tetap bebas nyeri di usia tua.



Secara mental, peregangan sering dianggap “tidak penting” karena hasilnya tidak instan. Ini adalah bias psikologis terhadap aktivitas yang tidak memberi kepuasan cepat.



Solusi: Sisihkan 5–10 menit setiap hari untuk stretching.



5. Pola Pikir “Nanti Saja”



Menunda olahraga, menunda makan sehat, menunda tidur cukup—semua ini berakar dari pola pikir prokrastinasi.



Dalam psikologi, ini terkait dengan temporal discounting: kita lebih menghargai kenyamanan sekarang daripada manfaat di masa depan.



Solusi: Ubah perspektif: setiap keputusan kecil hari ini adalah investasi untuk tubuh Anda di usia 70-an.



6. Kurang Tidur Berkualitas



Tidur bukan sekadar istirahat, tetapi proses pemulihan tubuh. Kurang tidur mempercepat peradangan dan memperburuk kondisi sendi.



Dari sisi psikologi, banyak orang mengorbankan tidur demi pekerjaan atau hiburan, karena merasa “masih kuat”.



Solusi: Prioritaskan tidur 7–8 jam per malam sebagai kebutuhan, bukan pilihan.



7. Stres yang Dibiarkan Menumpuk



Stres kronis meningkatkan ketegangan otot dan memperparah rasa sakit fisik. Tubuh dan pikiran tidak bisa dipisahkan.



Psikologi menjelaskan bahwa emosi yang tidak dikelola dengan baik akan “disimpan” dalam tubuh, sering muncul sebagai nyeri.



Solusi: Latih manajemen stres seperti meditasi, journaling, atau aktivitas santai.



8. Kurangnya Aktivitas Sosial



Ini mungkin terdengar tidak langsung berkaitan, tapi hubungan sosial berpengaruh besar pada kesehatan fisik.



Orang yang terisolasi cenderung kurang aktif, lebih mudah stres, dan memiliki motivasi rendah untuk menjaga kesehatan.



Solusi: Jaga koneksi dengan teman, keluarga, atau komunitas. Aktivitas sosial mendorong Anda tetap bergerak dan sehat.



Penutup



Menjadi aktif dan bebas nyeri di usia 70-an bukan hasil dari satu keputusan besar, melainkan akumulasi dari kebiasaan kecil yang dilakukan setiap hari. Psikologi mengajarkan kita bahwa perubahan besar selalu dimulai dari kesadaran kecil.



Anda tidak perlu langsung mengubah semuanya sekaligus. Mulailah dari satu kebiasaan—misalnya lebih sering bergerak atau memperbaiki postur. Seiring waktu, perubahan kecil ini akan membentuk fondasi tubuh yang lebih kuat, fleksibel, dan tahan terhadap penuaan.



Pada akhirnya, tubuh Anda di masa depan adalah cerminan dari pilihan yang Anda buat hari ini.