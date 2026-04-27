Irfan Ferdiansyah
Senin, 27 April 2026 | 10.08 WIB

Orang yang Selalu Duduk di Tempat yang Sama di Restoran Menunjukkan 9 Ciri Kepribadian Ini Menurut Psikologi

seseorang yang selalu duduk di tempat yang sama di gereja atau restoran./Freepik/pikisuperstar

JawaPos.com - Pernah memperhatikan seseorang yang selalu memilih kursi yang sama setiap kali datang ke gereja, kafe, atau restoran?

Atau mungkin kamu sendiri melakukannya tanpa sadar? Sekilas terlihat sepele, bahkan mungkin dianggap sekadar kebiasaan biasa. 

Namun dalam psikologi, pola perilaku yang berulang seperti ini sering kali mencerminkan sesuatu yang lebih dalam tentang kepribadian seseorang.

Memilih tempat duduk yang sama bukan hanya soal kenyamanan fisik, tetapi juga berkaitan dengan kebutuhan emosional, cara berpikir, dan bagaimana seseorang berinteraksi dengan dunia di sekitarnya.

Dilansir dari Expert Editor pada Senin (20/4), terdapat sembilan ciri kepribadian yang sering dikaitkan dengan kebiasaan ini.

1. Menyukai Stabilitas dan Rutinitas

Orang yang selalu duduk di tempat yang sama cenderung menyukai kestabilan. Rutinitas memberi mereka rasa aman dan prediktabilitas dalam dunia yang sering kali tidak pasti. Dengan duduk di tempat yang sama, mereka mengurangi variabel yang tidak perlu dalam pengalaman mereka.

2. Memiliki Kebutuhan Tinggi akan Kontrol

Kebiasaan ini juga bisa mencerminkan kebutuhan untuk mengontrol lingkungan sekitar. Memilih tempat duduk yang familiar memberi mereka perasaan memiliki kendali, bahkan dalam situasi sosial yang mungkin tidak sepenuhnya bisa mereka atur.

3. Lebih Mudah Merasa Nyaman di Lingkungan yang Familiar

Familiaritas menciptakan kenyamanan. Orang dengan kebiasaan ini sering kali merasa lebih rileks ketika mereka berada di posisi yang sudah mereka kenal—baik dari segi sudut pandang, jarak dengan orang lain, maupun suasana sekitar.

4. Cenderung Introvert atau Selektif Secara Sosial

Meskipun tidak selalu, banyak orang dengan kebiasaan ini memiliki kecenderungan introvert. Mereka lebih memilih lingkungan yang bisa diprediksi dan tidak terlalu penuh kejutan sosial. Duduk di tempat yang sama membantu mereka mengatur interaksi sosial dengan lebih nyaman.

5. Memiliki Daya Ingat Spasial yang Kuat

Menariknya, kebiasaan ini juga bisa terkait dengan kemampuan mengingat ruang dan posisi. Mereka sering kali punya “peta mental” yang jelas tentang tempat tertentu, dan memilih posisi yang menurut mereka paling optimal berdasarkan pengalaman sebelumnya.

6. Menghindari Ketidakpastian

Ketidakpastian bisa menimbulkan kecemasan bagi sebagian orang. Dengan memilih tempat yang sama, mereka menghindari kemungkinan duduk di tempat yang kurang nyaman, terlalu ramai, atau terlalu dekat dengan gangguan.

7. Detail-Oriented dan Perfeksionis

Orang seperti ini sering kali memperhatikan detail kecil yang mungkin diabaikan orang lain—seperti pencahayaan, jarak dari pintu, atau arah pandangan. Mereka sudah “menyaring” tempat terbaik menurut standar mereka, dan cenderung setia pada pilihan tersebut.

8. Memiliki Keterikatan Emosional dengan Pengalaman Tertentu

Kadang, tempat duduk tertentu punya nilai emosional. Bisa jadi di situlah mereka pernah merasakan momen damai, refleksi mendalam, atau kenangan berharga. Kebiasaan kembali ke tempat yang sama bisa menjadi cara untuk “mengulang” perasaan tersebut.

9. Konsisten dan Setia pada Preferensi Pribadi

Pada akhirnya, kebiasaan ini menunjukkan konsistensi. Orang-orang ini tahu apa yang mereka sukai, dan mereka tidak merasa perlu untuk terus mencoba hal baru jika yang lama sudah bekerja dengan baik. Ini bisa menjadi tanda kepribadian yang tegas dan stabil.

Penutup

Kebiasaan sederhana seperti memilih tempat duduk yang sama ternyata bisa membuka jendela kecil untuk memahami kepribadian seseorang. Tentu saja, tidak semua orang yang melakukan ini memiliki semua ciri di atas—psikologi manusia selalu kompleks dan dipengaruhi banyak faktor.

Namun satu hal yang jelas: di balik rutinitas kecil, sering tersembunyi pola pikir dan kebutuhan emosional yang menarik untuk dipahami. Jadi, lain kali kamu atau orang di sekitarmu memilih kursi yang “itu lagi, itu lagi,” mungkin ada cerita psikologis yang lebih dalam di baliknya.
Editor: Hanny Suwindari
