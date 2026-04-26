Orang yang Sukses pada Hal yang Mereka Tekuni Biasanya Mempraktikkan 5 Kebiasaan Harian Ini Menurut Psikologi





JawaPos.com - Kesuksesan sering terlihat seperti hasil dari bakat alami, keberuntungan, atau peluang yang datang di waktu yang tepat. Namun, psikologi modern menunjukkan bahwa kesuksesan jauh lebih sering merupakan hasil dari kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten setiap hari.



Orang-orang yang tampak “berhasil dalam segala hal” sebenarnya tidak selalu lebih pintar atau lebih beruntung. Mereka hanya memiliki sistem kebiasaan yang kuat—rutinitas mental dan perilaku yang membentuk cara mereka berpikir, bertindak, dan mengambil keputusan.



Dilansir dari Expert Editor, terdapat lima kebiasaan harian yang secara konsisten ditemukan pada individu sukses menurut berbagai temuan psikologi.



1. Memulai Hari dengan Tujuan yang Jelas



Orang sukses tidak menjalani hari secara reaktif. Mereka tidak sekadar “menunggu apa yang terjadi,” melainkan memulai hari dengan arah yang jelas.



Secara psikologis, ini berkaitan dengan konsep goal-setting theory, yang menunjukkan bahwa tujuan yang spesifik meningkatkan fokus, motivasi, dan kinerja.



Kebiasaan ini biasanya terlihat dalam bentuk:



Menulis daftar prioritas harian

Menentukan 1–3 tugas paling penting

Membayangkan hasil yang ingin dicapai



Dengan memiliki tujuan yang jelas sejak pagi, otak akan lebih mudah menyaring distraksi dan mengarahkan energi ke hal yang benar-benar penting.



2. Disiplin Mengelola Waktu dan Energi



Kesuksesan bukan hanya soal bekerja keras, tapi juga bekerja cerdas. Orang yang sukses memahami bahwa waktu dan energi adalah sumber daya terbatas.



Dalam psikologi, ini berkaitan dengan self-regulation—kemampuan mengontrol perilaku untuk mencapai tujuan jangka panjang.



Kebiasaan ini meliputi:



Menghindari multitasking berlebihan

Menentukan waktu fokus tanpa gangguan

Mengatur jeda istirahat secara sadar



Menariknya, penelitian menunjukkan bahwa kelelahan mental dapat menurunkan kualitas keputusan. Karena itu, orang sukses tidak hanya mengatur waktu, tetapi juga menjaga energi mereka.



3. Konsisten Melakukan Perbaikan Kecil (Continuous Improvement)



Alih-alih mengejar perubahan besar secara instan, orang sukses fokus pada perbaikan kecil yang dilakukan terus-menerus.



Konsep ini dikenal dalam psikologi sebagai incremental growth—keyakinan bahwa kemampuan bisa berkembang melalui usaha bertahap.



Contoh kebiasaan ini:



Belajar sesuatu setiap hari, meskipun sedikit

Mengevaluasi apa yang bisa diperbaiki dari hari sebelumnya

Tidak takut membuat kesalahan, tetapi belajar darinya



Perubahan kecil yang konsisten akan terakumulasi menjadi hasil besar dalam jangka panjang.



4. Mengelola Emosi dengan Baik



Salah satu pembeda terbesar antara orang biasa dan orang yang sangat sukses adalah kemampuan mengelola emosi.



Psikologi menyebut ini sebagai emotional regulation dan bagian dari emotional intelligence.



Kebiasaan ini terlihat dari:



Tidak bereaksi secara impulsif saat menghadapi masalah

Mampu tetap tenang di bawah tekanan

Mengubah kegagalan menjadi pelajaran, bukan alasan menyerah



Orang yang sukses tidak bebas dari stres atau emosi negatif. Mereka hanya lebih terampil dalam mengelolanya sehingga tidak mengganggu tindakan mereka.



5. Menjaga Konsistensi, Bukan Motivasi



Banyak orang bergantung pada motivasi untuk bertindak. Masalahnya, motivasi bersifat naik turun.



Sebaliknya, orang sukses lebih mengandalkan konsistensi.



Dalam psikologi perilaku, ini berkaitan dengan habit formation—di mana tindakan yang diulang secara konsisten akan menjadi otomatis.



Kebiasaan ini meliputi:



Tetap melakukan tugas meskipun tidak merasa “mood”

Membangun rutinitas yang stabil

Fokus pada proses, bukan hanya hasil



Mereka memahami bahwa keberhasilan bukan tentang melakukan sesuatu dengan sempurna, tetapi melakukannya terus-menerus.



Penutup



Kesuksesan bukanlah sesuatu yang terjadi secara tiba-tiba. Ia adalah hasil dari keputusan kecil yang diulang setiap hari.



Lima kebiasaan ini—memiliki tujuan jelas, mengelola waktu, melakukan perbaikan kecil, mengatur emosi, dan menjaga konsistensi—mungkin terlihat sederhana. Namun justru dalam kesederhanaan itulah kekuatannya.



Jika ingin mulai berubah, tidak perlu langsung melakukan semuanya sekaligus. Pilih satu kebiasaan, lakukan setiap hari, lalu tambahkan secara bertahap.



