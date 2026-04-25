Zulfa Putri Hardiyati
Minggu, 26 April 2026 | 05.46 WIB

Terungkap Fakta Tak Terduga: Negara-Negara Paling Bahagia Justru Banyak Menghasilkan Musik Metal—Ini Alasan Ilmiah di Baliknya

Terungkap Fakta Tak Terduga: Negara-Negara Paling Bahagia Justru Banyak Menghasilkan Musik Metal—Ini Alasan Ilmiah di Baliknya (PEXELS) - Image

Terungkap Fakta Tak Terduga: Negara-Negara Paling Bahagia Justru Banyak Menghasilkan Musik Metal—Ini Alasan Ilmiah di Baliknya (PEXELS)

JawaPos.com - Selama ini, musik sering dianggap sebagai cerminan emosi seseorang. Nada yang lembut diasosiasikan dengan ketenangan, sementara musik keras seperti heavy metal kerap dikaitkan dengan kemarahan atau kegelisahan.

Namun, sebuah temuan justru membalik anggapan tersebut secara mengejutkan.

Dilansir dari YourTango, penelitian terbaru menunjukkan bahwa negara-negara dengan tingkat kebahagiaan tinggi justru menjadi penghasil musik heavy metal terbanyak di dunia.

Fakta ini membuka perspektif baru tentang hubungan antara kebahagiaan, ekspresi diri, dan budaya musik.

Berikut beberapa penjelasan menarik di balik fenomena unik tersebut:

1.          Negara paling bahagia justru mendominasi musik heavy metal
Negara-negara Nordik seperti Finlandia, Swedia, Norwegia, dan Islandia dikenal memiliki tingkat kebahagiaan tertinggi di dunia.

Menariknya, kawasan ini juga menjadi pusat perkembangan musik heavy metal. Finlandia bahkan mencatat jumlah band metal yang sangat tinggi per jumlah penduduk. Hal ini menunjukkan bahwa musik keras tidak selalu lahir dari penderitaan, tetapi juga bisa tumbuh dari masyarakat yang stabil dan sejahtera.

2. Musik metal menjadi sarana pelepasan emosi yang sehat
Alih-alih mencerminkan emosi negatif, heavy metal justru menjadi media untuk menyalurkan perasaan yang terpendam.

Masyarakat yang hidup dalam lingkungan relatif tenang dan tertata menggunakan musik sebagai ruang ekspresi yang lebih bebas. Dengan kata lain, musik keras menjadi “katarsis” yang membantu menjaga keseimbangan emosional.

3. Tidak ada hubungan langsung antara pendengar metal dan kebahagiaan
Penelitian menemukan bahwa meskipun negara bahagia menghasilkan lebih banyak musik metal, bukan berarti pendengar musik tersebut lebih bahagia dibandingkan yang lain.

