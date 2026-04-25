Sering Diremehkan, Padahal Ampuh! 11 Kebiasaan Sederhana Ini Bisa Menghemat Uang Tapi Justru Dianggap ‘Kelas Bawah’

JawaPos.com - Masalah keuangan menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan banyak orang. Mulai dari kebutuhan sehari-hari hingga biaya kesehatan, semuanya membutuhkan perencanaan yang matang. Namun ironisnya, ada sejumlah kebiasaan hemat yang justru sering dipandang sebelah mata.

Dilansir dari YourTango, beberapa orang bahkan menganggap cara-cara sederhana untuk menghemat uang sebagai sesuatu yang “tidak pantas” atau merendahkan status.

Padahal, kebiasaan inilah yang justru bisa membantu menjaga stabilitas finansial dalam jangka panjang.

Berikut 11 kebiasaan hemat yang sering diremehkan, lengkap dengan penjelasannya:

1. Tukar-menukar pakaian (clothing swap)

Kegiatan ini memungkinkan Anda mendapatkan “baju baru” tanpa harus mengeluarkan uang.

Dengan menukar pakaian lama dengan orang lain, Anda bisa menyegarkan isi lemari sekaligus mendukung gaya hidup berkelanjutan. Meski dianggap kurang bergengsi oleh sebagian orang, cara ini sangat efektif menghemat pengeluaran.

2. Memakai pakaian bekas pakai

Banyak keluarga mewariskan pakaian dari satu anggota ke anggota lain.

Selama masih layak pakai, ini adalah cara cerdas untuk mengurangi biaya, terutama untuk anak-anak yang cepat berganti ukuran.

Kebiasaan ini juga cukup umum dilakukan, meski sering dipandang kurang menarik.

3. Mengonsumsi sisa makanan

Sisa makanan sering dianggap tidak menarik, padahal masih layak dikonsumsi jika disimpan dengan benar.

Dengan memanfaatkan makanan yang ada, Anda bisa mengurangi pemborosan sekaligus menghemat anggaran belanja. Kebiasaan ini sederhana, tetapi dampaknya besar.

4. Menggunakan kupon saat kencan atau makan di luar

Sebagian orang merasa gengsi menggunakan kupon, apalagi dalam situasi sosial seperti kencan.

Padahal, ini adalah langkah bijak secara finansial. Orang yang tepat tidak akan menilai Anda dari cara Anda berhemat, melainkan dari kejujuran dan tanggung jawab Anda.