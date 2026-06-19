Tak Pernah Menyerah, 7 Weton Ini Ubah Nasib dari Kelas Bawah Jadi Kaya Raya

JawaPos.com - Dalam pandangan Primbon Jawa, terdapat beberapa weton yang diyakini memiliki potensi untuk mengalami perubahan besar dalam perjalanan hidup, termasuk peningkatan taraf ekonomi secara signifikan. Mereka sering dikaitkan dengan kemampuan untuk bangkit dari kondisi sederhana menuju kehidupan yang lebih sejahtera.

Pemilik weton ini dipercaya memiliki ketahanan mental dan dorongan batin yang kuat dalam menghadapi berbagai kesulitan hidup. Dengan tekad dan usaha yang konsisten, mereka dianggap mampu melangkah perlahan menuju kondisi yang lebih baik.

Meski berasal dari latar belakang yang tidak berkecukupan, perjalanan hidup mereka sering digambarkan penuh peluang tak terduga yang membuka jalan menuju kemakmuran. Hal ini membuat mereka kerap dipandang sebagai sosok yang mampu mengubah nasib melalui usaha dan ketekunan.

Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh kanal YouTube Panggilan Leluhur, terdapat tujuh weton yang disebut memiliki potensi untuk mengubah nasib dari kondisi sederhana menjadi lebih sejahtera menurut Primbon Jawa.

1. Minggu Kliwon Minggu Kliwon memiliki neptu berjumlah 13 yang berasal dari hari Minggu dengan nilai 5 dan pasaran Kliwon dengan nilai 8.

Mereka yang lahir pada Minggu Kliwon memiliki jiwa seni tinggi dan mampu menciptakan karya dari hal-hal sederhana berkat pemikiran luas yang tidak terbatas oleh batasan konvensional.

Daya imajinasi tajam yang dimiliki oleh kelahiran Minggu Kliwon menjadikan mereka sangat cocok menekuni dunia seni, desain, penulisan, atau berbagai pekerjaan kreatif lainnya yang memungkinkan ekspresi diri.

Mereka secara alami memancarkan wibawa dan karisma yang menjadikan mereka panutan bukan karena memaksakan diri, melainkan karena pembawaan yang menenangkan dan penuh tanggung jawab.

Meski berpenampilan halus dan lembut, pemilik Minggu Kliwon menyimpan ketangguhan mental yang memampukan mereka menghadapi tekanan tanpa menunjukkan kelemahan.