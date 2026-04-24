Sering Disebut Generasi yang Hilang dan Dianggap Gagal, Ternyata Generasi Milenial Hanya Tumbuh di Masa yang Paling Sulit

Dalam setiap pergantian zaman, selalu ada generasi yang menjadi sorotan—baik karena keberhasilannya maupun karena kesalahpahaman yang melekat padanya. Generasi milenial adalah salah satu yang paling sering menjadi bahan perdebatan.

Di satu sisi, mereka dianggap tidak cukup tangguh. Di sisi lain, mereka justru menjalani hidup dalam kondisi yang jauh lebih kompleks dibanding generasi sebelumnya.

Banyak penilaian yang muncul tanpa benar-benar memahami latar belakang yang membentuk generasi ini.

Label seperti “malas” atau “terlalu berharap banyak” sering kali dilontarkan begitu saja, seolah-olah semua tantangan yang mereka hadapi adalah hasil dari pilihan pribadi. Padahal, realitas yang terjadi jauh lebih dalam dari sekadar persepsi tersebut.

Menurut ulasan yang bersumber dari YourTango, generasi milenial—terutama mereka yang lahir pada awal hingga akhir 1980-an—bukanlah generasi yang hilang.

Mereka hanya tumbuh dewasa di waktu yang bisa dibilang sebagai salah satu periode paling sulit secara ekonomi dan sosial, yang secara langsung memengaruhi perjalanan hidup mereka.

1. Dicap Sebagai “Generasi yang Hilang” Karena Kesenjangan Kekayaan

Istilah “generasi yang hilang” muncul dari penelitian yang menunjukkan bahwa milenial, khususnya yang lebih tua, mengalami kesulitan dalam membangun kekayaan. Setelah krisis ekonomi besar, jarak antara generasi muda dan tua semakin melebar. Banyak dari mereka yang tidak pernah benar-benar pulih secara finansial, bukan karena kurang usaha, tetapi karena titik awal mereka sudah berada dalam kondisi yang tidak seimbang.

2. Tumbuh di Tengah Krisis Ekonomi yang Mengubah Segalanya